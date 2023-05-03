TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP’li üyelerinden uyarı geldi: Uluslararası şebekeler verilerimize ulaşabilir

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP iktidarından jeopolitik imtiyazlar koparan yabancı ülkelerin, muhalefetin seçimleri kaybetmesini istediğine dikkat çekerek, “Yabancı istihbarat örgütlerinin Ukrayna, ABD ve Hindistan seçimlerinde internet üzerinden manipülasyon yaptıklarını gördük. Şimdi bu kaynakları AKP’ye vererek benzer bir oyun kurmak niyetindeler” yorumunu yaptı. Önümüzdeki dönem için seçmenleri uyaran Karabat, “Kısa sürede internette sahte videolar, kırpılmış ses kayıtları yayılabilir. Halkımız kararını çoktan verdiği için bunların bir etkisi olmaz. Ancak bu uluslararası şebekeler bizim ağımıza gireceği için ülkemiz adına çok önemli verilere de ulaşabilirler” diye konuştu.

‘GİTTİĞİNİ GÖRÜYORLAR’

Kılıçdaroğlu’nun da bu nedenle uyarı yaptığını söyleyen Karabat, “Trollerine ve medyadaki hâkimiyetine güvenen AKP, seçimi kaybedeceğinin telaşıyla ülkemizi çok riskli bir noktaya sürükleyebilir. Halkımız müsterih olsun. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız ve milletin iradesine sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı’nın seçimi kazanmak için her türlü yöntemi kullanacağını söyleyen CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Bu son çırpınışların, korkunun, kaygının göstergesi. İktidarın ellerinden gittiğini görüyorlar. Bu şekilde tehlikeli sularda yüzüyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar saha çalışmalarında durumu görüyoruz. İnsanlar kıymanın 350 lira, peynirin 250 lira olduğu ortamda artık bu iktidardan kurtulma kararını vermiş. Bunun önüne geçmek için bu tür yöntemler deniyorlar ama milletin gereğini yapacağına inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.