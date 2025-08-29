TBMM Gazze için 'olağanüstü' toplandı: Erdoğan katılmadı, Dervişoğlu ve Bahçeli selamlaşmadı

İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kurtulmuş, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'nın olağanüstü toplantı çağrı tezkeresini okuttu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunum yaptığı oturumda, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri Filistin bayraklı atkılarla salonda yerini aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Genel Kurul'da bulunurken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da salonda misafir locasında yer aldı.

ERDOĞAN KATILMADI

CHP milletvekillerinin alkışları eşliğinde salona giren Özel, Bahçeli ve Dervişoğlu ile tokalaştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise oturuma katılmadı.

Öte yandan İYİ Parti lideri Dervişoğlu ve MHP lideri Bahçeli'nin tokalaşmadığı görüldü.

Oturum; Kurtulmuş'un Genel Kurul'da milletvekillerine hitabıyla başladı.

KURTULMUŞ: İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETMELİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. Kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktadayız. 70 bine yakın insan katledilmiştir. Daha birkaç gün önce hastane saldırılarında onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledilmiştir."

"İSRAİL'İN HER EYLEMİ SAVAŞ SUÇUDUR, SOYKIRIMDIR"

"Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez hale gelmiştir. Gıda konvoyları bile siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarına dönüşmüştür. Gazze halkı bilerek açlığa ve kıtlığa mahkum edildi. İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli, silahlı güçleri geri çekmeli.

İsrail'in her eylemi savaş suçudur, soykırımdır. Netanyahu çetesine dünyanın her köşesinde halkların tepkisi artmaktadır. Bazı batılı ülkeler gelecek ay Filistin'i tanıma kararı aldı. Asya ve Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü roldedir. İsrail'e ABD'de verilen destek de her geçen gün azalmaktadır."

"İSRAİL'İN TÜM ULUSLARARASI ÜYELİĞİ DURDURULSUN"

"Gözlerimizin önünde bir halk katlediliyor. Açlıktan ölüme mahkum ediliyor. Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum. Bu olağanüstü toplantımız bu tarihi sorumluluğumuzun gereğidir. Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum."

Genel Kurul çalışmalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: "BÖYLE BİR PLAN BİZİM NEZDİMİZDE HÜKÜMSÜZDÜR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, TBMM’deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul’a hitap etti.

Fidan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Gazze'de soykırım daha da derinleşti. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir. Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür."

Genel Kurul çalışmalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

"İSRAİL'LE TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİ KESTİK"

"Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir. İsrail-İran arasındaki gerilim ise tüm bölge için risk teşkil etmektedir. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestik. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kesen başka ülke yok.

Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır. Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz."

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK YOLDUR"

"İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmamasına önem atfediyoruz. İsrail'in nihai hedefi Gazze'yi yaşanamaz hale getirmek. Gazzelilerin bölgeden ayrılması hedeflenmektedir. Bölgemizde kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. İsrail bu vizyonun önünde en büyük engel haline gelmiştir. Büyük İsrail hayali bölgesel felakettir. Netanyahu hükümeti dizginlenmediği sürece Ortadoğu huzur bulmayacaktır. Ortadoğu barış ve güvenliğinin temelinde Filistin-İsrail meselesi yatmaktadır. İki devletli çözüm tek yoldur.

Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir. Belki bu kan hemen durmayacak. Ama (Filistinlilerin İsrail'e karşı) bu direniş tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır. Her zalim nihayetinde kendi sonunu hazırlar. Türkiye olarak yol gösteren kutup yıldızı olmayı sürdüreceğiz."

Genel Kurul çalışmalarına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

"İKTİDARIN SOMUT ADIMLAR ATMASI GEREKİYOR"

BirGün'ün aktardığına göre; Bakan Fidan’ın ardından ilk söz hakkı, Yeni Yol Grubu adına Bülent Kaya kullandı. İslam ülkelerini İsrail soykırımına karşı sessiz kalmasını eleştiren Kaya, "Son 300 yıldır devam eden düzen, yerini bizim dışımızda bir düzen inşa etme çabasına dönüşmüş durumda" dedi.

TBMM’nin ortak bildiri ve tezkere ile altı kez İsrail’i kınadığını vurgulayan Kaya, "Bugün artık sözün bittiği yerdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti adına karar alan iktidarın somut adımlar atması gerekiyor" diye konuştu.

İktidarın, "Atılması gereken adımları zamanında atmadığı için" İsrail zulmünün artarak devam ettiğini ifade eden Kaya, özetle şunları kaydetti:

"İsrail ile ticaret yok’ dediniz. Ama Dışişleri Bakanlığı, ‘İsrail’e gönderilmeyecek ürünler listesi’ yayımladı. Henüz 10 gün öncesine kadar İsrail’e limanlarımızdan gemiler gidiyordu. Hükümeti uyarıyoruz, Gazze’ye yardım götüren sivil inisiyatifine bir destek açıklamasında bulunun. Ve bu gemiye yapılacak müdahalenin Türkiye’ye yapılmış sayılacağını deklare edin."

"TRUMP NASIL DOSTUNUZ OLUYOR?"

Yeni Yol Grubu adına ikinci söz hakkını kullanan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Dostum Trump" sözlerini anımsatarak, "Tüm katliamların destekçisi Trump nasıl dostunuz oluyor?" diye sordu.

"NETENYAHU’YU KINAMAK HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise "Gazze’de masum insanların hayatıyla oynayan Netenyahu’yu kınamak, hiçbir şey ifade etmemektedir" diyerek somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte Büyük Ortadoğu Politikası’nın eş başkanı olmakla övündüğünü savunan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"İsrail zulmü, Erdoğan hükümetleri zamanında oldu. Ümmet politikasının kendilerini aklayabileceğini düşünmesinler. Bir şey yapabilecekken yapmamanın, İsrail’in savaş makinesine çomak sokmamanın ahirette yakalarına yapışmayacağını da düşünmesinler. Melekler, sizin boyalı medyanızın yalanlarıyla günah ve sevapları yazmıyor. Bu insanlık suçuna ortak olan BOP’a sahiplenenlerin bu konuda söz etmeye yüzleri olabilir mi? Ticari kestik yalanlarının ardından daha birkaç hafta önce, ‘Ticareti kestik’ diyenler kimlerdir? Kapalı kapılar ardında işler çevirip sonra mazlumun yanındayım demek en az bu suçları işleyenler kadar sorumluluk yükler. Ortalama üç ayda bir İsrail’i kınamışız."

Dervişoğlu, dokuz ülkenin Gazze’ye havadan insani yardım gönderdiğinin altını çizerek, "Uçaklara düşkün olduğunu bildiğim iktidara soruyorum. Türkiye 25 yılda bu imkanı elde edememiş midir? Yoksa Türkiye’yi yönetenlerin buna niyeti mi yoktur?" eleştirisini yöneltti. Dervişoğlu, konuşmasının son bölümünde ise TBMM çatısı altında, "Kürt sorununun çözümü" kapsamında kurulan komisyona ayırdı. İYİ Partili Dervişoğlu, komisyonun çalışmalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP başta olmak üzere, DEM Parti, Yeni Yol Grubu, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi, EMEP ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasıyla, Gazze'deki son durumu konuşmak üzere Meclis olağanüstü toplantıya çağrılmıştı.

Bu çağrıya olumlu yanıt veren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 14’te olağanüstü toplantının yapılacağını duyurmuştu.