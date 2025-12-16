TBMM Genel Kurulu'nda ortam gerildi! İçişleri Bakanı Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında '5 bin polis' tartışması

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşüldü.

Bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 174 milyar lira, İçişleri Bakanlığı bütçesinin ise 1 trilyon 476 milyar lira olduğunu belirterek iki bütçenin kıyaslanmasına tepki gösterdi.

Yerlikaya, emniyet hizmetleri sınıfına ilişkin düzenlemelere değinerek, 2025 yılı Mart ayında görev puanı sisteminin hayata geçirildiğini, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamındaki bu uygulamayla polis atamalarının hakkaniyet, şeffaflık ve kurumsal ihtiyaçlara uygun hale geldiğini söyledi.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Aile yılımız, yılda 2 kere eş durumu, mazeret, atamalar yapılırken artık on iki ayda yani her ay 1 mazeret ataması yapmaya başladık ve bu devam edecek. 2026'da yani önümüzdeki yıl genel atama döneminde zorunlu 2'nci şark tebligatı gönderilmeyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilat kanunuyla ilgili çalışıyoruz. Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanununu, inşallah, hazırlıklarımızı yapacağız ve Gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz. standart kadro çalışmalarımızı tamamladık.

Ne demek bu standart kadro çalışması? Bir yönetmelik değişikliği, personelimizin her ilde dağılımıyla, dengeli ve verimli istihdam edilmesiyle ilgili bir çalışma. Arkadaşlar, 2026'nın on veya en geç on birinci ayında yani mayıs dönem tayinini 25'te bitireceğiz, akademimizde mezun olan yeni personelimizi de mesai arkadaşlarının yanına dağıttıktan sonra, atadıktan sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah önümüzdeki yıl onuncu veya on birinci ayda bunu tamamlayacağız.

Yine, bir çalışmamız var; iç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışanların -yani 3 kolluk- aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle de ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Onun da zamanı geldiği zaman, inşallah, gelişmelerini hep birlikte göreceğiz."

TRAFİK KANUNU İÇİN "CAYDIRCILIK" VURGUSU

Bakan Yerlikaya, Trafik Kanunu'yla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Trafik Kanunu'yla ilgili AK Parti Grubumuzun 36 maddelik teklifi Adalet Komisyonundan geçti. Başlangıçla ilgili olan bölümün de Genel Kurulda bittiğini biliyoruz. Ocak ayında inşallah tekraren -Grubumuzdan aldığımız bilgi- huzurlarınıza gelecek, Gazi Meclisimizin takdirleriyle inşallah yasalaşacak ama burada şunu söylemek istiyorum: Göreve geldiğim ilk günden beri trafik güvenliğiyle ilgili -yani 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar- gerçekten biz emniyetle, jandarmayla şunu yapmaya çalışıyoruz: Mevcut Trafik Kanunu'yla beraber denetimi 2024'te bir önceki yıla göre 43,1 milyon artırdık ama buna rağmen sadece daha az 197 insanın can kaybıyla sonuçlanmasına vesile olabildik, sadece onları kurtarabildik. Bütün çalışmalarımız şunu gösteriyor: Beş trafik kural ihlalinden 2024'te yüzde 84 can kaybının olduğunu ve bir 'update' yani güncelleme ihtiyacı olduğunu gördük.

Bakın -caydırıcılığı- arkadaşlar, 2024'te üç günde bir kırmızı ışıkta insan öldü, 137 insan öldü, bunu kabul edemeyiz, bunun cezasının bir caydırıcılığı yok. Dolayısıyla trafik güvenliğinden sorumluyuz ve 2021-2030 arasındaki on yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, diyor ki: 'Can kaybı ve ağır yaralanmaları, en az yüzde 50, 2030'un sonunda indireceğiz' diyor. Hedefimiz bu. Bunu yapmak için 36 maddelik kanun teklifiyle ilgili grubumuzun hazırladığı teklif Gazi Meclisimizde yasalaşırsa on ay içerisinde inanıyoruz ki tıpkı yasa dışı çakarda olduğu gibi, yasa dışı çakar da olduğu gibi diyorum...

30 Kasım 2024'te Gazi Meclisimiz 1 maddelik bir kanun yaptı; 'İlkinde ve ikincisinde ve daha fazla sayıda...' diye 2 grup bir ceza, sadece para değil, aracın men edilmesi, ehliyetin, sürücü ehliyetinin geri alınması yöntemiyle olan bir ceza sistemi getirdik. Ne oldu, biliyor musunuz? Tam on ay içerisinde denetimi yüzde 378 artırmamıza rağmen yasa dışı çakar yüzde 88 bitti. Bir güzel bir haber: İkinci cezayı alan Türkiye'de bir yıl bir aydan beri sadece bir kişi var; 276 bin lira, iki ay ehliyet, iki ay arabanın meniyle sonuçlanan o ceza sadece bir kişiye uygulandı. Caydırıcılık böyle bir şey.

Bakın, bu rakamlar nereye gidiyor? Trafik cezalarından tahsil edilenler nereye gidiyor? Yıl 1986, Rahmetli Özal, Gazi Meclisimizin takdiriyle bir kanun yapıyor 'Bir önceki yılda tahsil edilen trafik cezalarının yüzde 50'si garip gurebaya, Fak-Fuk Fon'a, sosyal yardımlaşmaya gider, diğeri hazineye gidiyor' diyor. Bizim İçişleri Bakanlığının yazılan cezalarla ilgili bir ilgisi yok. Bu kadar net, açık ve net ama bizim bir hedefimiz var, o da Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu bir hedef var: Biz 2030'a kavuşmadan önce trafik kültürünü oluşturmak için... Yani yurt dışına gittiğimiz zaman orada her kurala uy, Türkiye'ye geldiği zaman uyma. Ya, böyle bir şey olabilir mi? Yani bu zaman diliminde hâlen kırmızı ışıkta Elif Nazlar ölmek durumunda mı kalacak? Bizim derdimiz cezanın trafik kurallarına uyma riayetini güçlendirip bir kültür, bir trafik kültürü oluşturmak. Bunun için bu yasaya ihtiyacımız var."

YERLİKAYA İLE GÜNAYDIN ARASINDA "SUÇ ÖRGÜTLERİ" TARTIŞMASI

Muhalefet partisi milletvekillerinin Küresel Organize Suç Endeksi raporu verilerine tepki gösteren Yerlikaya, "Küresel Organize Suç Endeksi raporu ne hikmetse yurt dışında biri veya birileri bu ülkeyi sevmeyen, bu ülkeye düşman olan, kaçmış gitmiş buradan, defolmuş gitmiş, onların yazmış olduğu düzmece raporların üstüne binin, doğru buraya gelin. Öyle mi? Öyle değil işte" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yerlikaya'ya, "Ya, 193 ülkeyi değerlendiriyor, 193, sadece seni değerlendirmiyor. Her şeye 'FETÖ' demekten bir vazgeç yani" tepkisini gösterdi.

Yerlikaya, Günaydın'a, "Bak, Türkiye başta organize suç örgütleri, uyuşturucu, insan ticareti, kaçakçılık ve yasa dışı göçle mücadelede biz kimlerle iş birliği yapıyoruz? Bak, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, INTERPOL, EUROPOL, EUROPOL başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlarla biz sıkı bir iş birliği içindeyiz. Bunlardan getir bir rakam? Getiremezsin" diye seslendi.

CHP'li Günaydın, İçişleri Bakanı'na, "Ya, ne getiremezsin? Hâliniz ortada ya, mafya çatışıyor, hâlâ konuşuyorsunuz ya! Senin anlattığın resimle sokağın alakası var mı? Millet pompalılarla savaşıyor sokakta, git de bir Esenyurt'a bir bak yani" dedi. Bakan Yerlikaya da "Çünkü sözde hazırlanan endeksin herhangi bir resmî bağlayıcılığı yok. Al gülüm, ver gülüm" değerlendirmesinde bulundu.

"O KANUNSUZ EMİRLERİNİZİN HEPSİNİN, ZAMANI GELECEK, TEKER TEKER HESABINI SORACAĞIZ"

Ali Yerlikaya, Gökhan Günaydın’ın partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına 5 bin polisle girildiğini hatırlatmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine Yerlikaya ile bazı milletvekilleri arasında "polis" başlığı üzerinden bir tartışma yaşandı. Tartışma, tutanaklara da yansıdı.

Tutanağa geçen diyalog şöyle:

Ali Yerlikaya: Oradan bizim kahraman polislerimize, askerlerimize laf giydir! Hiç kusura bakmayın! Biz buna karşıyız.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: Polislere bir şey diyen yok Sayın Bakan.

Gökhan Günaydın: Kahraman polislerimize, biz polislerimize laf etmiyoruz.

Cavit Arı: Polisler sizin polisiniz değil, devletin polisi.

Gökhan Günaydın: Biz o polislere kanunsuz emir veren sizle konuşuyoruz. Polislerle ne alakası var konunun!

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan: Konuyu manipüle etmeyin, kimse burada polislere laf atmıyor.

Cavit Arı: Polis devletin polisi, babanızın değil.

Gökhan Günaydın: O kanunsuz emirlerinizin hepsinin, zamanı gelecek, teker teker hesabını soracağız, tamam mı?

Ali Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Siz 'mahkeme kararına uyduk' derseniz oraya 5 bin polis gelmeyecekti.

Gökhan Günaydın: Ne mahkeme kararıymış? 50 tane mahkeme kararı var. Benim seçilmiş yönetimimi sen mi görevden alacaksın? Siyasi partiye kayyum mu atayacaksın? Senin atadığın kayyumla mı ben yönetileceğim?

Ali Yerlikaya: Önce meydan okudunuz, sonra sıkıyı görünce dediniz ki: 'Bizim infial oluşturmak gibi niyetimiz yok' diye tornistan yaptınız. Var mı öyle!

Gökhan Günaydın: Ne anlatıyorsun sen! Ne anlatıyorsun! Ayıp ya! İnsan utanır biraz! İnsan utanır biraz, utanır!