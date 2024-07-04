TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri" hakkındaki konuşmasında, sosyal medya bağımlılığının bir hastalık olduğunu vurguladı.
Sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu kaydeden Cıngı, çocukların "sosyal medya endüstrisinin" hedef kitlesi haline geldiğini söyledi.
Murat Cahid Cıngı, "İnternetin, çocuğun tutum ve davranışının oluşmasında hayati rol oynadığı gün gibi ortadadır" dedi.
Ergenlik dönemindeki çocukların, sosyal medyada gördükleri yanlış kişileri rol model olarak alabildiğini belirten Cıngı, çocukları koruyacak yeni bir kanun teklifinin oluşturulması gerektiğini belirtti.
CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Üzerinde çalışılan teklifteki "hayvanların uyutulması" uygulamasını kabul etmediklerini ifade eden Yaman, teklifin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini söyledi.
DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, "Van'ın sorunları" hakkında konuştu.
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