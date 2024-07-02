TBMM Genel Kurulu toplandı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:53

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:53

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, 6 Şubat depremlerinden sonra Antakya halkının çok büyük bir keder yaşadığını söyledi.

Antakya halkının birçok hayati sorunu olduğunu ifade eden Özbudun, bunlardan en acil olanının konut ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Özbudun, Antakya halkına 150 bin konutun bir yıl içinde inşa edileceği sözünün verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Orta hasarlı yapıların bir kısmının yıkılması halinde ihtiyaç duyulacak sayı 150 binin de üzerindedir. Dahası iş yerleri ve kamu binalarının da inşası düşünüldüğü zaman aslında kentin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için çok ciddi bir inşaat projesinin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Antakya'da şu anda 170 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. Antakya halkı ile dürüst, samimi ve katılımcı bir süreç yürütülürse projelerin daha kolay hayata geçirilebileceğine Antakyalılar inanıyorlar."

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'in "madenlerle yok edildiğini" öne sürdü. Bayraktutan, maden çalışmalarına ilişkin mahkeme kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.

AKP Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişi ve Erzurum Kongresi hakkında konuştu.