TBMM Genel Kurulu toplandı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:03

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:03

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu söyledi. Van depreminden sonra yapılanların, depremlere karşı koruyucu, önleyici olmadığını savunan Uçar, "Van depreminden sonra binaların 3'te 1'i hasarlıyken, orta hasarlı bir depremde yıkılabilecekken, buna karşı alınabilmiş bir tedbir yok." ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 20 ay geçtiğini, Hatay'da sorunların devam ettiğini anlattı. Hatay'da depremden sonra teslim edilmesi gereken toplam konut sayısının 158 bin 200 olduğunu belirten Güzelmansur, "Anahtar teslimi yapılmış konut sayısı 6 bin 868. Konutların sadece yüzde 4'ü." diye konuştu.

Van depreminde mücbir sebep halinin 6 yıl uygulandığını dile getiren Güzelmansur, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde ise mücbir sebep halinin üçer aylık periyotlarla uzatılmasını eleştirdi.

AKP İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, imam hatip okullarının, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin ilim ve değerler dünyasında önemli bir yer edindiğini; eğitim hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

İmam hatip okullarının tarih boyunca pek çok zorlukla karşılaştığını vurgulayan Ercan, "Bir zamanlar küçümsedikleri gençlerden bugün seçkin bilim adamları, doktorlar, hakimler, bakanlar ve en büyük gurur kaynağımız dediğimiz dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yetişmiştir." değerlendirmesinde bulundu.