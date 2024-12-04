TBMM Genel Kurulu toplandı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:53

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:53

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AKP Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'ın 1 Aralık 1954 yılında il olduğunu belirterek, 70 yıl boyunca kentin büyümesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Adıyaman'ın, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar aldığını ifade eden Alkayış, "Yıkılan şehrimizin tekrar ayağa kaldırılmasında, umutlarımızın yeniden yeşertilmesinde, deprem yaralarının sarılmasında elini deprem bölgesinden hiç ayırmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza Adıyamanlılar adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, ailesi tarafından nezle şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne getirilen 7 yaşındaki kız çocuğunun yanlış tedavi sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerek, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın gerekli soruşturmayı yapmadığını savundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, fay hattı üzerinde bulunan Tunceli'nin depreme hazırlıklı bir kent haline getirilmesi için hükümetten destek beklediğini söyledi.

"BÜYÜK SORUNLAR YAŞAYABİLİRİZ"

Kentin 90 bin nüfusunun bulunduğunu aktaran Erol, "Olası bir depremde büyük sorunlar yaşayabiliriz. Deprem olmadan alınması gereken tedbirler var. Tunceli'de son derece başarılı ve iyi işler yapan bir vali var. Yetkisi çerçevesinde depreme hazırlık için bir eylem planı geliştirerek işler yapmaya başladı. Ama bu yeterli değil, bakanlıkların buraya yönelmesi lazım. Tunceli gerçekten depreme hazırlıklı bir hale getirilebilir" ifadelerini kullandı.