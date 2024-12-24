TBMM Genel Kurulu toplandı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 16:34

Güncelleme: 24.12.2024 - 16:34

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Diyarbakır'ın sorunlarını anlattı. Şehirde uyuşturucu satışının son derece yüksek olduğunu söyleyen Cupolo, köy yaşamının sürdürülemez hale geldiğini anlattı.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana'nın Türkiye'nin en verimli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Adanalıların, "şehre hızlı trenin ne zaman geleceğini" sorduğunu belirten Bilici, tarım alanına da yeterli önem verilmediğini ileri sürdü.

AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin afet ve insani yardım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın afet sonrası en kapsamlı yeniden yapılanma faaliyetini hayata geçirdiklerini öne süren Karaaslan, "Verdiğimiz bütün sözleri tutarak üzerinden zaman geçse bile gündemimizdeki yeri hiç değişmeyecek bir özen ve kararlılıkla çalışıyoruz. Depremin üzerinden 45 gün geçmeden atılan temeller bu yılın sonunda 202 bin konut ve işyerinin teslimiyle devam edecek ve hak sahibi son vatandaşımız da sıcak yuvasına kavuşuncaya kadar çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Muğla'da meydana gelen helikopter kazası ile Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Bir daha böyle kazaların yaşanmamasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz." dedi.