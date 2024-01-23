TBMM Genel Kurulu toplandı: Can Atalay kararı okunacak mı?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:21

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:59

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri İsveç'in NATO'ya üyeliği olacak. İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Komisyonda MHP üyesi arkadaşlarımız destek vermiştir. Bu tavır, Genel Kurul'da da geçerli olacaktır" dedi.

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Katılım Protokolü, 26 Aralık 2023 günü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. Komisyondaki oylamada AKP, CHP ve MHP teklifin kabulü yönünde oy kullanırken, İYİ Parti ve Saadet Partisi “hayır” oyu kullanmıştı.

CAN ATALAY KARARI OKUNACAK MI?

Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararının da Yargıtay tarafından uygulanmamasının ardından gözler Meclis'te.

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın okunup okunmayacağı henüz belli değil.

DEM Parti'li Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunları sebebiyle bu hafta Genel Kurul'u yönetemeyecek. Meclis'i yönetme sırası MHP'li Meclis Başkanvekili bu yüzden Celal Adan'da.

Can Atalay'ın durumuyla ilgili son kararı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş verecek.

Kurtulmuş'un Atalay'la ilgili kararı Genel Kurul'un gündemine alması halinde bu hafta MHP'li Meclis Başkanvekili Adan'ın kararı okuması ve Atalay'ın milletvekilliğini düşürmesi söz konusu olabilir.

VEKİLLER GÜNDEM DIŞI SÖZ ALDI

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 2024 yılının Türkiye ile Macaristan arasında karşılıklı Kültür Yılı ilan edildiğini anımsatarak, ana temanın 100 yıllık dostluk ve işbirliği olarak belirlendiğini söyledi.

Yıl boyunca her iki ülkede etkinlikler yapılacağını belirten Erbaş, "Bu kapsamda her iki ülkede 100 etkinlik yapılacak. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüttü. Ülkemizde yıl boyunca Macaristan'ın kültür ve sanat değerleri tanıtılacak. Birçok şehrimiz bu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu kentlerimiz arasında Kütahya da yer alıyor. Bu etkinlikler Macarlar ile var olan dostluk köprülerimizi daha da sağlamlaştıracaktır" diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'de heyelan ve şevlerden düşen kayalar nedeniyle mağduriyetler yaşandığını dile getirerek, sahil yolunda, Artvin ve Borçka'da sık sık kaya ve taş düşmesi yaşandığını anlattı.

İnsanların, özellikle yağmurlu havalarda helalleşerek dışarı çıktığını ifade eden Bayraktutan, "Bu konuda büyük bir problem var. Artvin barajlar kenti. Bu konuda en önemli kentlerden birisi ama ne yazık ki bu sorunu çözemiyoruz, ölüler, yaralılar veriyoruz. Bu sorun için araştırma önergeleri veriyoruz, kimse dinlemiyor. Bu felaketlerin önlenmesi açısından bir an evvel yetkililere gerekli talimatlar verilsin istiyoruz" dedi.

AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tarihte ilk defa bir Türk vatandaşının uzaya gönderildiğine dikkati çeken Aydemir, şunları kaydetti:

"Birileri için imkansız gibi gözüken uzay hayalimiz gerçeğe dönüştü, bayrağımız yer çekimsiz ortamda dalgalanıyor. Alper Gezeravcı, uzayda 14 gün boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirecek. Milletimiz de tüm bunları büyük bir gururla takip ediyor. Muhalefet ülkemizin bu sevincine, devletimizin bu başarısına da ortak olamıyor. Bu misyonu karalamak ve basitleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar, 'uzaya turist gönderiyorsunuz' diye sığ düşüncelerini açığa vuruyorlar. Alper Gezeravcı'yı turist olarak görebilirsiniz ama biz tarih kitaplarında yıllarca ismi anılacak kişi olarak görüyoruz."

Aydemir, "Bu bir başlangıç. Ülkemizde uzay ve bilim konularında yapacak çok işimiz var. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Biz bir çiçeğin açmasına vesile olduk. Çok şükür artık gençlerimizin ilham alacağı bir Alper abileri var. Nice Alper Gezeravcı'ları uzaya göndereceğiz" ifadesini kullandı.