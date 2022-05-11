TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AA
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:29
TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
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Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmaların ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından, partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

CHP'nin "Çatalca ve Silivri ilçelerindeki köylülerin sorunları"; İYİ Parti'nin "Cemal Kaşıkçı Davası" ve HDP'nin "göçmenler" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önergeler kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.


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