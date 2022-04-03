TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba teklif ele alınacak

03 Nisan 2022 Pazar, 10:15

TBMM Genel Kurulu, bu salı saat 15:00’te toplanacak. Genel Kurul’da, ekonomi alanında düzenlemeler içeren 39 maddelik torba yasa teklifi ele alınacak.

Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen perşembe akşamı kabul edilmişti. Yasa teklifinin en tartışmalı maddelerinden olan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Yasası’na eklenen madde ile şirketlerin ‘itibarını ve şöhretini sarsacak yayın’ yapanlara üç yıla kadar hapis cezası öngören düzenleme tekliften çıkarılmıştı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyon da perşembe günü 14:30’da toplanacak. Komisyonda Ticaret Bakanlığı ve TÜSİAD temsilcileri sunum yapacak.

Dışişleri Komisyonu da perşembe 12:00’de toplanacak. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, ‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Yürüttüğü Faaliyetler’ konulu sunum yapacak. Ayrıca ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşmada Yapılan Değişikler ve İlavelere İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde Yapılan Değişiklikler ve İlaveler ile İlgili Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’ ele alınacak.