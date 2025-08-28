TBMM: ‘Komisyonun gelecek toplantılarında iş dünyasının, memur ve işçi sendikalarının temsilcileri dinlenecek’

Açıklamada, "Komisyonun gelecek toplantılarında iş dünyasının, memur ve işçi sendikalarının temsilcileri dinlenecektir. Ayrıca çatışma çözümü alanında, dünya örnekleri üzerine çalışmalar yapan akademisyenler ve uzmanlar davet edilerek görüş ve önerileri de alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TBMM'nin sosyal medya hesabından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yedinci toplantısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanmıştır. Önceki dönem TBMM Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Komisyonun 7’nci toplantısı, iki oturum olarak yapılmış, ilk bölümünde; 20. TBMM Başkanı Sayın Hikmet Çetin, 21. TBMM Başkanı Sayın Ömer İzgi, 22. TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç, 23. TBMM Başkanı Sayın Köksal Toptan ve 24. TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin söz almış, ikinci bölümde ise 25. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek, 26. TBMM Başkanı Sayın İsmet Yılmaz, 27. TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman, 28. TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım ve 29. TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop değerlendirmelerde bulunmuştur. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, yasama faaliyetleri ve siyasi çalışmalar açısından engin tecrübelere sahip, Türkiye’nin temel meselelerini yakinen takip eden ve çözüm üretmek için gayret sarf etmiş olan önceki dönem meclis başkanlarının dinlenmesinin önemine vurgu yapmıştır. Komisyonun gelecek toplantılarında iş dünyasının, memur ve işçi sendikalarının temsilcileri dinlenecektir. Ayrıca çatışma çözümü alanında, dünya örnekleri üzerine çalışmalar yapan akademisyenler ve uzmanlar davet edilerek görüş ve önerileri de alınacaktır."