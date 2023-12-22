TBMM kürsüsünden 'Sayıştak' hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:40

Güncelleme: 22.12.2023 - 13:40

Genel Kurul görüşmelerinde CHP grubu adına Sayıştay bütçesi üzerine Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat söz aldı. Karabat, AKP’nin Sayıştay’ı kendi ‘teşkilatı’ haline getirdiğini belirterek, "Artık ‘Sayıştak’ diyebileceğimiz bir kurumdan bahsedeceğim, Sayıştay’ın logosunda adalet terazisi var, yok edilen adalet terazisinden, yerine konulan ampul logosundan bahsedeceğim" dedi.

"SAYIŞTAY GÖREVİNİ YAPMIYOR!"

Karabat, AKP’nin Sayıştay’ı da pasifize ettiğini ifade ederek, "Görevinin gereğini yapmakta zorlanan Sayıştay denetçileriyle karşı karşıyayız. Çevre Bakanlığının kayıp 67.828 konutun nerede olduğunun peşine düştü mü Sayıştay, İletişim Başkanlığından bir anonim şirket olan Anadolu Ajansına 1 milyar TL'yi hangi işler için aktardınız? Anadolu Ajansını propaganda başkanlığı olarak kullanmak için mi bu paraları aktardınız? Spor Toto’nun milyarlarca liralık kaynağı var, milyarlarca liralık belediyelere iş yapıyor; ama nedense hep AKP'li belediyelere yapıyor, muhalefet belediyelerine neden yok?" sorularını yöneltti.

"NEDEN SAYIŞTAY'A BELGE VERMEDİ?"

Kanuni olarak kurumların Sayıştay’a belge ibraz etmemek zorunda olduğunu hatırlatan Karabat, "O meşhur TÜİK'in yöneticileri neden Sayıştay’a belge vermedi? Millî İstihbarat Teşkilatının yöneticileri neden Sayıştay’a belge vermedi? Dokuz Eylül Üniversitesinin Rektörü Sayıştay’ı neden içeri sokmadı? Ve siz bunu yapanlara karşı bir suç duyurusunda bulundunuz mu?” dedi.

Sayıştay raporlarının sansürlendiğini ifade eden Karabat, aynı kurumun kayyum atanan belediyeleri denetlemediğini söyledi.

Karabat, "Sayıştay, muhalefeti zorluyor, iktidar belediyelerini kolluyor. Bunu da rapor kırparak, rapor bükücü bir başkan sayesinde yapıyor değerli arkadaşlar. Rapor bükücü Sayıştay Başkanı'yla karşı karşıyayız. Kayyum belediyelerine hiç uğramayan bir Sayıştay’la karşı karşıyayız. Neden oraları sakındıklarını, neden oralara gitmediklerini de açıkçası merak ediyoruz" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM"

Karabat, “Lafımız sözümüz Sayıştayın kıymetli denetçilerine değil, buradaki Sayıştay yöneticilerine. Meclis kürsüsünden, bir kez daha görevini yapmayan Sayıştay hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.