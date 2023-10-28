TBMM önünde İsrail protestosu

Yayınlanma: 28.10.2023 - 00:28

Güncelleme: 28.10.2023 - 02:17

TBMM'nin Çankaya Kapısı önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, sloganlar atarak İsrail aleyhinde pankartlar açtı ve basın açıklaması yaptı.

AGD Genel Sekreteri Ahmet Şanver, yaptığı açıklamada, Filistin'in özgürlüğü meselesinde alanlardan hiçbir zaman ayrılmadıklarını belirtti.

İsrail'in bu akşam başlattığı saldırılarla Gazze'ye yönelik bombalamalarını artırdığına değinen Şanver, şunları kaydetti:

"Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimiz elektrikleri, suları, internetleri kesik halde saldırı altındalar. Filistinli kardeşlerimizden edinilen son bilgiye göre bombardıman hiç durmuyor. Uçaklarla ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Dünya şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman müdahale edecek? İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır."

Şanver, Filistinlilerin evlerine ve topraklarına mutlaka döneceğini ifade ederek, "Kanımız, canımız Aksa'ya feda olsun. Zafer mutlaka asil direnişçilerin, onurlu mücahitlerin ve yürekleri onlarla beraber atanların olacaktır. Zafer inananlarındır" dedi.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler, bazı sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştireceği protesto için toplandıkları ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne gitti.