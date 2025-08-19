TBMM önünde yakılmıştı: Numan Kurtulmuş'tan 'Beyaz Toros' açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Çankaya Kapısı önünde, 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen 'beyaz toros' marka bir araç yandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada aracı yakan kişinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğu ifade edildi.

KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ederken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sabah saatlerinde Meclis’in önünde Beyaz Toros yapılması eylemine ilişkin açıklama yaptı.

"Şahsın psikolojik sorunları olduğu anlaşılıyor" diye konuşan Kurtulmuş, "Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhullerin tarihte kalmasını temenni ettiğimiz süreç içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN NE OLUP OLMADIĞI ORTAYA ÇIKACAK"

Aracı yakan kişinin hurda araçlardaki ÖTV indirimi ile ilgili yasa çıkmadığı için bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, “Daha evvel Mersin Adliyesi önünde başka aracı yıllar evvel yakmış bu şahsın psikolojik sorunları olduğu anlaşılıyor. Devam eden tahkikat var. Bunun devamında detaylı sürdürülmesi ile bu işin ne olup olmadığı ortaya çıkacak” dedi.

"FAİLİ MEÇHULLERİN TARİHTE KALMASINI TEMENNİ ETTİĞİMİZ SÜREÇ İÇİNDEYİZ"

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Barışı konuştuğumuz, terörün geride kalmasını temenni ettiğimiz, o döneme ilişkin Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhullerin tarihte kalmasını temenni ettiğimiz süreç içindeyiz. Bir kısmı bilerek bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar üretmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı hassas olmamız gerekir. Türkiye’nin bu konuya ilişkin sıhhatli yaklaşımını engelleyecek davranışlara engel olunmalı.”