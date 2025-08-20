TBMM önündeki 'beyaz Toros' eylemine DEM Parti'den ilk açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) DEM Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, basın toplantısı düzenledi.

Koçyiğit, İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun takviminin ne olduğu sorusunu yanıtladı.

"EYLÜL ORTASINA KADAR..."

Koçyiğit, kesin bir takvim olmasa da eylül ortasında komisyondaki konuşmaların devam edeceğine dair bir yaklaşım olduğunu ifade etti:

"Kesin bir takvim yok, arkadaşlar. Onu ifade edelim ama dün Meclis Başkanı'yla da, makamımızla da görüştük. Yani bir Eylül ortasına kadar bu dinlemelerin devam edeceğine dair bir genel yaklaşım var.

Çünkü bu hafta, gördüğünüz gibi, işte bu süreçte sözü olan kurumlar, hak örgütleri ve mağdur yakınları dinleniyor. Gelecek hafta açısından muhtemelen ekonomik kurumlarının, sendikaların ve baroların dinlenmesi, yani hukuk örgütlerinin dinlenmesine dair bir takvim var ve sonra bu şekilde peyderpey devam edecek.

Daha sonra bu alanda çalışmış, çatışma çözümü çalışmış, akademisyenlerin, kişilerin, şahsiyetlerin gelmesine dönük genel bir yaklaşım var ama halihazırda biz de bütün bu kurumları henüz ortaklaştırmadık. Birlikte bir tartışma yürütmedik ama eylül ortasına kadar bu dinlemelerin devam edeceğine dair bir öngörü var. En azından dün Meclis Başkanı'mızın bizimle paylaştığı haliyle ifade edeyim. Tabii değişiklik olabilir.

Bir hafta öne, bir hafta geriye belki de çekilebilir. Bunu öngörmek şu an açısından birlikte programlamayı önerdik biz Sayın Meclis Başkanı'na da. Hem dinlenecek kurumların listesinin oluşturulması hem de takvimin belirlenmesini birlikte planlamayı önerdik. Bunu tekrardan tartışacağız kendisiyle."

"BEYAZ TOROS" AÇIKLAMASI

DEM Partili Koçyiğit, faili meçhullerin simgesi Beyaz Toros'un komisyon toplantısı öncesi TBMM önünde yakılması hakkındaki soruya da yanıt verdi.

Koçyiğit, sürecin uzadıkça provokasyonlara açık hale geleceğini ifade etti. Koçyiğit, sorumluluk alması gerekenlerin hükümet, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik bürokrasisi olduğunu ifade etti.

Koçiyiğit şunları ifade etti:

"Bu beyaz Toros mevzusu, açıkçası şunu söyleyeyim. Dün Meclis Başkanı da bir açıklama yaptı. Bu konuda en nihayetinde şunu her zaman söyledik.

Şu anda resmî olarak İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama var. Farklı bir bilgiye biz de sahip değiliz açıkçası ama şunu bilmemiz gerekiyor: Bu sürecin sağlıklı yürümesi gerekiyor. Bu sürecin sağlıklı yürümesi için de gerçek anlamda çok uzun bir sürece yaymamak gerekiyor.

Zamana yayılan her şeyin provokasyona açık olduğunu, zamana yayılan her şeyin çürüttüğünü, sabotaja açık hale geldiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bu ülkede çözüm isteyenler kadar, olmasa da çözüm istemeyen kesimlerin olduğu gerçeğini de iyi biliyoruz.

Herkesin bu konuda, uyanık olması, herkesin bu konuda sorumluluk alması, herkesin bu konuda duyarlı davranması gerekiyor ama tabii ki en büyük sorumluluk hükûmete, İçişleri Bakanlığı'na ve tabii ki güvenlik bürokrasisine düşüyor. Bu konuda önleyici tedbir alma sorumluluğu da kendilerindedir açıkçası."