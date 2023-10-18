TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe takvimi belli oldu

Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:12

Güncelleme: 18.10.2023 - 17:12

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 20 Ekim'de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe teklifinin sunumunu gerçekleştirecek. Ardından 26 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak.

Komisyonda yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen görüşmelerin, 24 Kasım Cuma günü tamamlanması planlanıyor.

Takvime göre; 27 Ekim'de TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, 31 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Kasım'da Ticaret Bakanlığı, 2 Kasım'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, 7 Kasım'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 8 Kasım'da İçişleri Bakanlığı, 9 Kasım'da Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 13 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, 16 Kasım'da Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 20 Kasım'da Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 22 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Kasım'da Adalet Bakanlığı, 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı bütçeleri görüşülecek.

