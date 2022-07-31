TBMM yarın olağanüstü toplanacak

31 Temmuz 2022 Pazar, 13:25

TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bu konuda verdiği kanun teklifi için yarın saat 15.00'te olağanüstü toplanacak.

CHP'nin, konuyla ilgili 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunması üzerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'u 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurul, yarın saat 15.00'te toplanacak ve görüşmelere başlanması için toplantı yeter sayısı olan salonda 200 milletvekili sayısı aranacak.

Öte yandan, CHP'nin çağrısı üzerine MHP ve HDP toplantıya katılmayacaklarının duyurdu. AKP'nin ise Meclis'te olacağı ve Genel Kurul salonuna girmeyeceği öğrenildi. CHP, İYİ Parti ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin üyelerinin Genel Kurul'da hazır bulunacağı da bildirildi.