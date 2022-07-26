TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz için toplandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa, Adalet Karma Komisyonu DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz’in hakkındaki raporu görüşmek üzere toplandı. Toplantının başında gergin anlar yaşandı.
TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu, 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz hakkındaki raporu görüşmek üzere toplandı. Dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması istenen Aydeniz'le ilgili olarak AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan komisyonun açılış kısmı basına açık yapıldı.
Basının görüntü almasının ardından kapalı oturuma geçileceğinin açıklanmasının ardından HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, basın mensuplarının komisyondan çıkarılmasına karşı çıktı. Beştaş, komisyon toplantısının tamamının basına açık şekilde yapılmasını istediklerini dile getirdi. HDP Milletvekili Beştaş’ın talebine karşı çıkan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül arasında sözlü tartışma yaşandı.
TBMM Anayasa, Adalet Karma Komisyonu Başkanı AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın talimatı doğrultusunda komisyonun devamı basına kapatıldı ve kapalı olarak devam ediyor.
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