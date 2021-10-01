Meclis açıldı: Erdoğan'dan kürsüde "Kürt sorunu" çıkışı

01 Ekim 2021 Cuma, 14:02

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönem 5. Yasama yılı başladı. Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

ŞENTOP'TAN AÇILIŞ KONUŞMASI

Şentop, açılış konuşmasını yaptı. Şentop, "Bu yasama döneminde de ülkemizin, hatta dünyanın şartlarını iyileştirecek çalışmaların yapılmasında emek vereceğimizi biliyorum. TBMM dünyanın en kahraman meclisidir. İdealist meclistir. Düşman saldırısında anlaşmazlıkları bırakıp birlik olur" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Yasama yılının ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bugün hayatını kaybeden, ağabeyim, kıymetli dost Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istikbal davasını üstlenmiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefine birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Meclisimizin 2023 hedefleri için üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getireceğinden şüphe duymuyorum. Bir yeni anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyorum.

KARABAĞ MESAJI

Azerbaycan toprakları ve Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Biz de Bakü ve Şuşa'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinçlerine ortak olduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizle tekrar bir araya geleceğiz. İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren bir ülkeye ve destek veren Türkiye'ye yönelik buram buram kin kokan tutumları asla unutmayacağız. Biz kardeşliğin, dostluğun, yoldaşlığın, işbirliğinin kadrini kıymetini bilen bir ülkeyiz.

Ülke ve millet olarak geçmişimizde ne sömürgecilik utancı ne soykırım ayıbı ne adaletsizlik vardır. Her yere bunun için alnımız ak şekilde gidiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çarpık yapısını eleştirmek için ortaya koyduğumuz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitimizin böylesine benimsenmesinin sebebi budur. Her gelişme bu tespitin haklılığını göstermektedir. Türkiye'nin bölgesiyle olan gönül bağını koparmaya çalışmak, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Suriye krizinde uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu gördük. Türkiye tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken, birkaç bin mülteci karşısında paniğe kapılan, insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu.

'KÜRT SORUNU' AÇIKLAMASI

Artık siyasi olmaktan çıkıp milli hedefler haline dönen vizyonu TBMM'den başlayarak ülkemizin tüm fertleriyle sahiplenmeliyiz. Hiç birimiz için başka Türkiye, başka vatan, başka gelecek yok. Bölünerek büyüyemeyiz. Parçalanarak güçlenemeyiz. Saplantılara sarılarak demokrasimizi ilerletemeyiz.

Ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri de güvenlik stratejimizi değiştirmektir. Sınırlarımızın dibinde bir veya bir kaç terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde ret, inkar politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz. Diyarbakır Anneleri'nin şanlı direnişleri ile terör örgütünü tir tir titrettikleri bir dönemi başlattık.

EKONOMİ MESAJI

Ekonominin sorumluluğu bize ait. Satın alma paritesine göre dünyada 11. sıraya yükselmiş; yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda büyümede rekorlar kırmış bir Türkiye görüyoruz. Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz. Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. Vatandaşlarımız ve firmalarımızın yanında olduk. Toplumun en korumasız kesimlerini sosyal destek ödemeleri ile ayakta tuttuk. 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'ye henüz yatırım yapmamış küresel markaları ülkemize kazandırmak için her fırsatı değerlendiriyoruz."