TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

Meclis, Ankara Kızılay'daki terör saldırısının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında açılıyor. İlk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 14:15
TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
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28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Sırrı Süreyya Önder, Celal Adan, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partilerin grup başkanvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

Törende, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki terör saldırı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.


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TBMM tbmm başkanı

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