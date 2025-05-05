TBMM'de 'başkanvekilliği' tartışması… CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Gülizar Biçer Karaca'nın görev almasını bekliyoruz, yoksa Meclis’te büyük sıkıntılar olur'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:42

Güncelleme: 05.05.2025 - 17:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un gelecek hafta Genel Kurulda TBMM Başkanvekili olarak Gülizar Biçer Karaca’yı görevlendirilmesini beklediklerini ifade ederek, “Vermezse Meclis’te çok büyük sıkıntılar olacağını söyledik. Böyle bir hakkı yok. Bu, ülkeyi de Meclis’i de başka bir yere götürür. Zaten Meclis’in günden güne zedelenen bir imajı var. Buna izin vermemesi lazım. Numan Bey’in ilk düşüneceği şey TBMM’nin duruşu, gelenekleri, kuralları, saygınlığı. Bunu koruması gerekiyor” dedi.

Başarır, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un milletvekilliği düşürülen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını Genel Kurul’da okutan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya yönelik "yetkilerini kullanacağına" ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Genel Kurul’da bu hafta nöbet sırasının geçen hafta hayatını kaybeden DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’de olduğunu hatırlatan Başarır, yerine TBMM Başkanvekilliği için Bekir Bozdağ’ın görevlendirildiğini hatırlattı.

Başarır, şöyle konuştu:

“Meclis başkanvekillerinin hepsi seçimle geliyor. Her grup kendi sandığını koyup seçiyor. Yani meclis başkanvekilleri Numan Kurtulmuş’un çalışanları değil. ‘Ben bu hafta onu koyuyorum, bu hafta onu koymuyorum’ diyemez. Bekir Bozdağ’ın, Anayasa Mahkemesi kararı dururken Yargıtay kararını okutması ne kadar hukuksuzsa, bu da o kadar hukuki bir durum. Yani orada fiili bir durum yaratılması gerekiyordu, artık iş iyice çıkmaza girmişti, son hamlemiz bu oldu, bunu yaptık. Bunu niye bu kadar büyüttüğünü anlamıyorum."

"BAŞKANLIK DİVANI'NIN DA GELENEKLERI VE KURALLARI VAR"

"Görev vermezse Meclis’te çok büyük sıkıntılar olacağını söyledik. Böyle bir hakkı yok. Bu, ülkeyi de Meclisi de başka bir yere götürür. Zaten Meclis’in günden güne zedelenen bir imajı var. Buna izin vermemesi lazım. Numan Bey’in ilk düşüneceği şey TBMM’nin duruşu, gelenekleri, kuralları, saygınlığı. Onu koruması gerekiyor. Yoksa Tayyip Bey veya AKP grup tepki verdi diye aynı tepkinin peşine düşüp fiili bir durum yaratmaması gerekiyor. Haftaya Gülizar Biçer Karaca’nın Genel Kurulda TBMM Başkanvekilliğini yapmasını bekliyoruz, olmalı. Yani sen Anayasa ve İçtüzüğü hiçe sayarak ‘Ben bunu çıkarmıyorum oraya’ diyemezsin. Başkanlık Divanı’nın da gelenekleri ve kuralları vardır.”

NÖBET ÇİZELGESİ BİR HAFTALIK BELİRLENDİ

Geçen hafta belirlenen Genel Kurul Başkanlık Divanı Nöbet Çizelgesi'ne göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6, 7 ve 8 Mayıs’taki Genel Kurul birleşimlerini yönetme görevini TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’a vermişti. Katip üyeler olarak CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya görevlendirildi.

Bekir Bozdağ, 29 Nisan Salı ve 30 Nisan Çarşamba günleri de TBMM Genel Kurulu’nu yönetmişti. Bir önceki hafta ise TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanmıştı. Sırrı Süreyya Önder’in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürmesi nedeniyle, nöbet sırası kaydırılarak ilerliyordu.

Nöbet çizelgesi genellikle aylık olarak belirleniyor ancak son çizelge bir haftalık olarak duyuruldu. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı dolayısıyla, mevzuata göre DEM Parti'nin isim bildirmesi gerekiyor ancak gelecek ay TBMM Başkanlığı, TBMM Başkanvekillikleri ve partilerin grup yönetimleri için seçimler yapılarak yeni isimler belirleneceğinden, bu ay bu şekilde devam edilebileceği ifade ediliyor.