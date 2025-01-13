TBMM'de bu hafta gündem yoğun: Hangi konular görüşülecek?

Meclis'te yeni haftada gündem yoğun olacak. Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’ni görüşecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, emekli maaşlarının artırılması ve asgari ücret desteği gibi düzenlemeleri ele alacak.

TBMM'de bu hafta gündem yoğun: Hangi konular görüşülecek?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:23

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulu’nda Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi’nin görüşülmesine başlanacak. Bu teklifle, 8 yıl görev yapmış hakim ve savcıların akademide eğitimci olabilmesi ve ücretsiz eğitim programlarının düzenlenmesi planlanıyor.

Öte yandan ihtisas komisyonlarının gündemi de bu hafta ele alınacak.

Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’ni görüşecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, emekli maaşlarının artırılması ve asgari ücret desteği gibi düzenlemeleri ele alacak.

NETFLIX TEMSİLCİLERİ SUNUM YAPACAK

Araştırma Komisyonları’nda da bebek ölümleri konusunda, ilgili sağlık kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Ayrıca dijital Mecralar Komisyonu’nda NETFLIX temsilcileri sunum yapacak.


Etiketler: #TBMM #Meclis

İlgili Haberler

TBMM'de 'İmralı' gündeminde bu hafta: Heyet AKP ve CHP'yi ziyaret edecek

TBMM'de 'İmralı' gündeminde bu hafta: Heyet AKP ve CHP'yi ziyaret edecek
TBMM Genel Kurulu... Pala:

TBMM Genel Kurulu... Pala: "Genel sağlık sigortası prim borcu olanların ilaca erişimlerinde büyük bir engel var"
TBMM Genel Kurulu'ndan geçti: Sağlıkta o hizmetin ücreti 10 kat arttı!

TBMM Genel Kurulu'ndan geçti: Sağlıkta o hizmetin ücreti 10 kat arttı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler