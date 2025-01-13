TBMM'de bu hafta gündem yoğun: Hangi konular görüşülecek?

Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:23

Güncelleme: 13.01.2025 - 10:27

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulu’nda Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi’nin görüşülmesine başlanacak. Bu teklifle, 8 yıl görev yapmış hakim ve savcıların akademide eğitimci olabilmesi ve ücretsiz eğitim programlarının düzenlenmesi planlanıyor.

Öte yandan ihtisas komisyonlarının gündemi de bu hafta ele alınacak.

Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’ni görüşecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, emekli maaşlarının artırılması ve asgari ücret desteği gibi düzenlemeleri ele alacak.

NETFLIX TEMSİLCİLERİ SUNUM YAPACAK

Araştırma Komisyonları’nda da bebek ölümleri konusunda, ilgili sağlık kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Ayrıca dijital Mecralar Komisyonu’nda NETFLIX temsilcileri sunum yapacak.