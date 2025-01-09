TBMM Genel Kurulu'ndan geçti: Sağlıkta o hizmetin ücreti 10 kat arttı!
GSS ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na dair değişiklikler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Ayakta tedavide katkı payı 10 kat artarken, aile hekimlerinden alınacak bazı raporlar da ücretli oldu. Ayrıca, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücretli hizmet verebilecek.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na dair değişiklikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 2 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, aile hekimlerinden alınacak bazı sağlık raporları ücretli hale gelirken aile hekimleri mesai saatleri dışında ücretli hizmet sunabilecek.
KATKI PAYI 10 KAT ARTTI
Yasada yapılan değişiklikle, ayakta tedavi kapsamında hekim ve diş hekimi muayeneleri için katılım payı 2 TL'den 20 TL'ye yükseltildi. Bunun yanı sıra, aile hekimlerinden alınacak bazı sağlık raporları da artık ücretli olacak.
AİLE HEKİMLERİNE YENİ DÜZENLEMELER
Aile hekimleri mesai saatleri dışında ücretli hizmet verebilecek. Ayrıca aile hekimlerinden alınacak ehliyet raporları gibi bazı raporlar için de belirli bir ücret alınacak ve bu ücretler döner sermaye hesaplarına aktarılacak.
SİGORTA PRİM DESTEĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Özel sektör işverenlerinin, SGK’ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primindeki indirim oranı 5 puandan 4 puana düşürülecek. Bu düzenleme, 31 Aralık 2026’ya kadar uygulanacak ancak Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2027’ye kadar uzatmaya yetkili olacak.
YABANCI UYRUKLULAR İÇİN ÜCRETLİ HİZMETLER
Aile Hekimliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yabancılara sunulan bazı sağlık hizmetleri ücretli hale gelecek. Ayrıca, sağlık hizmetlerine dair yapılan düzenlemelere göre, yabancı öğrenciler de sigortalı olabilecekler.
ÇALIŞMA BAKANI'NIN DEĞERLENDİRMESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemelerin sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini artırmayı ve vatandaşların eşit sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamayı amaçladığını iddia etti.
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