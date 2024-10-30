TBMM’de bütçe görüşmeleri tartışmalarla başlarken, muhalefetten uyarılar geldi: ‘Ekonomi ciddi kriz içinde’

Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:42

Güncelleme: 30.10.2024 - 17:42

Komisyonda bugün 2025 Bütçe Teklifi ile Sayıştay raporlarının geneli üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılmış köprüler, otoyollar, şehir hastanelerine 2025’te 204.2 milyar TL verileceğine dikkat çekti. 2025-2026-2027 toplamının ise 689.1 milyar lira olacağına işaret eden Türeli, buna karşın tarımsal desteklere 135 milyar lira yani binde 2.2 oranında pay ayrıldığını söyledi.

"SİYASAL ALANDA CİDDİ BİR ÇÖKÜŞ VAR"

Türkiye ekonomisinin ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğunu belirten Türeli, “Sadece ekonomide değil, ekonomide, sosyal alanda, siyasal alanda ciddi bir çöküş var. Türkiye’de ciddi bir kurumsal yapı çöküşü var. Temel kamu hizmetlerinde, eğitimde, sağlıkta bunların gittikçe piyasalaştırıldığını, parasallaştığını gördük ve en son ortaya çıkan ‘özel hastane çetesi, yenidoğan çetesi’ dediğimiz olayda da gördük bunu” değerlendirmesini yaptı.

"NEREYE GİTTİ BU PARA?"

Kur korumalı mevduat sisteminin aynı zamanda “servet transferi” olduğunu dile getiren Türeli, “Türkiye’deki mevduat yapısına baktığımız zaman elinde büyük çapta mevduat tutanların oranı çok düşüktür, 1 milyonun üzerinde mevduatı olanların toplam içindeki payı yüzde 1’den bile azdır” dedi. Bunun üzerine AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “teknik olarak şu servet transferini bir anlatsanız da öğrensek” diyerek laf attı. Türeli, bir kez daha kur korumalı mevduat uygulamasının servet transferi olduğunu vurguladı. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da, “Merkez Bankası 833 milyar lira zarar etmiş, nereye gitti bu para?” diyerek tepkisini dile getirdi. Yegin, “Servet transferini bize izah edin, gerçekten mutlu olacağım, anlamak istiyorum” diye devam etti.

"MİLLETİN ANASINI AĞLATMIŞSINIZ"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç’un, konuşması sırasında “Kürt coğrafyasına yönelik çok ağır bir eşitsizlik dalgasının sizin iktidarınız döneminde sürdüğünü görüyoruz ve biliyoruz” demesi tartışma yarattı. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin “yapmayın” diyerek tepki gösterdi. Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş da, anayasanın 3. maddesinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunun belirtildiğini, bütün milletvekillerinden yapacakları konuşmalarda anayasa hükmü doğrultusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Bunun üzerine Oluç, anayasanın 3. maddesiyle herhangi bir sorunları olmadığını belirterek, “Net olarak bunu söyleyeyim. Orada yazılanlarla ilgili herhangi bir sorunumuz yok, üniter devlet yapısıyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok; bunu bir kenara koyalım, bu kayıtlara geçsin” dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, tahsil edilen vergilere işaret ederek, “Milletin anasını ağlatmışsınız kardeşim ya” diye konuştu. Usta, Türkiye’deki kira artışına işaret ederek, Türkiye’nin cok ciddi bir barınma krizi yaşadığını söyledi. Bunun üzerine AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Ben en son İspanya’ya gittiğimde orada da çok artmıştı” dedi. Usta, “Sen bu ülkede yaşamıyorsun, sen başka bir yerden gelmişsin” diyerek karşılık verdi. Tartışmanın uzaması üzerine Usta, “Seni ilk uyduyla uzaya göndermemiz lazım, geldiğin gezegene” dedi.