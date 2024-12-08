TBMM’de bütçe maratonu yarın başlıyor: CHP ‘iktidar vizyonunu’ koymak istiyor

Yayınlanma: 08.12.2024 - 09:38

Güncelleme: 08.12.2024 - 12:57

TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılının bütçe görüşmeleri yarın başlayacak. Geride kalan hafta boyunca bütçeye yönelik hazırlıklar yapan CHP’de parti kurmayları “sadece eleştiren değil, CHP iktidar olursa nasıl bir bakışla ülkeyi yöneteceğini ortaya koyan konuşmalar yapacaklarını” söylüyor. CHP’li milletvekillerinin bütçe boyunca yapacağı konuşmalarda özelleştirmelerin yol açtığı Yenidoğan Çetesi skandalı, maden kazaları, otoyol ve köprülere verilen Hazine garantileri gibi örnekleri göstererek buna karşı kamucu politikalardan söz etmesi bekleniyor.

Meclis’te komisyon aşaması tamamlanan 2025 yılının bütçe teklifinin görüşmeleri yarın TBMM Genel Kurulu’nda saat 12.00’de başlayacak. Genel kurul, hafta sonları da dahil kesintisiz 12 gün boyunca bütçe görüşmelerine devam edecek. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde Meclis’te grubu olan partilere 70 dakika süre verilecek. Bütçenin tümü üzerine görüşmelerde sırasıyla Saadet Partisi, İYİ Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve AKP’ye söz verilecek. Bütçeyi yine iktidar adına Meclis’e sunan ismin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olması bekleniyor. CHP adına ilk gün 70 dakikalık süreyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel kullanacak. Geride kalan hafta boyunca bütçeye yönelik hazırlıklar yapan CHP’de parti kurmayları yaptıkları konuşmalarla CHP’nin iktidar vizyonunu ortaya koymak istediklerini söylüyor. Bu konuda CHP lideri Özel’in de ilk yapacağı konuşmayla öncü olacağını söyleyen kurmaylar “Elbette eleştirilerimizi sıralayacağız. Şu anki hükümet sisteminin açtığı sorunları, ülkede her alanda yaşanan krizi örnekleriyle anlatacağız. Bakanların daha komisyon aşamasında başlayan ciddiyetsiz tavırlarını eleştireceğiz. Ancak ‘CHP yönetseydi bu krize karşı ne yapardı? Halkın vergileriyle oluşturulan kaynağı nasıl kullanırdı?’ sorusuna da yanıt veren konuşmalar yapacağız” diyor.

KAMUCU POLİTİKALARI ANLATACAK

Bu kapsamda CHP’li vekillerin sağlıkta, ulaşımda, eğitimde, yargıda ve daha pek çok alanda yaşanan güncel krizlerden örnekleri Meclis kürsüsüne taşıması bekleniyor. Örneğin sağlıkta şehir hastanelerinin Hazine’ye getirdiği yükten, özel hastanelerde yaşanan Yenidoğan Çetesi skandalından örnekler verilerek CHP’nin kamucu sağlık yaklaşımının ortaya konacağı belirtiliyor. Aynı şekilde ulaşımda da kamu özel işbirliği projelerinin maliyetlerine dikkat çeken parti kurmayları, “Biz bu projelerin sözleşmelerini şimdiden incelemeye alıyoruz ve iktidarımızda da hepsi gözden geçirilecek” vurgusunu yapıyor. Eğitimde ise özellikle mülakat mağduru öğretmenlerin sorunlarına ve yeni müfredattan endişe duyan ailelerin hassasiyetine dikkat çekileceği belirtiliyor. Bunun dışında milletvekillerinin hafta sonu boyunca 81 ilde yapacakları ziyaretlerle de bir gündem toplayacaklarını söyleyen CHP’li vekiller “Halkın bize anlattığı sorunları da doğrudan bakanların yüzüne anlatacağız. Ayrıca Erdoğan’ın seçim öncesi verip de tutmadığı deprem konutları gibi sözleri hatırlatacağız” diyor.