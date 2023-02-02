TBMM'de CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 21:03

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 21:03

Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi. Partisinin, "akaryakıt istasyonu işletmecilerinin sorunları"nın araştırılmasına ilişkin konuşan Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, akaryakıt bayilerinin yanlış kararlar neticesi zarar ettiğini ve her geçen gün bir istasyonun kapandığını dile getirdi.

"412 AKARYAKIT BATİSİ KAPANDI"

Akaryakıt istasyonlarında yaklaşık 150 bin insanın istihdam edildiğini, devletin kasasına giren dolaylı vergilerin yaklaşık dörtte birinin tahsil edildiği işletmeler olduğunu belirten Güzelmansur, "Akaryakıt istasyonları, kar, kış, pandemi demeden 7 gün 24 saat esasıyla çalışmak zorunda olan; enerji, tarım, nakliye gibi 30'un üzerinde sektörün çalışmasını sağlayan işletmelerdir. Üretimin, iş hayatının, sosyal hayatın devamlılığı açısından olmazsa olmaz işletmelerdir. Dolayısıyla sorunları yok sayılamaz, görmezden gelinemez, 'Zarar ediyorlarsa etsinler' denilemez. İktidar, akaryakıt bayilerinin sorunlarını duymuyor, görmüyor. Bu umursamazlık akaryakıt bayilerinin kapanma sürecini hızlandırdı. 412 akaryakıt bayisi kapandı." diye konuştu.

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye genelinde 14 bine yakın akaryakıt istasyonunun bulunduğunu, bu istasyonların vergi dairesi gibi çalıştığını, hazineye kurumlar vergisinden daha fazla katkı sağladığını söyledi.

"ACİLEN DÜZENLEME YAPILMALI"

Akaryakıt istasyonlarının, sağladığı istihdam ile ülke ekonomisi için de önemli bir konumda bulunduğunu belirten Ataş, "Akaryakıt istasyonları son yıllarda ülkemizin de içinde bulunduğu pandemi, ekonomik kriz, girdi ve akaryakıt fiyatlarına sürekli zam yapılması, akaryakıt sektöründeki yanlış uygulamalar neticesinde bu işletmeler iflasın eşiğine gelmiştir. EPDK tarafından alınan kararla 17 yıldır uygulanan sabit kar marjı, taban fiyat uygulaması bugün bu işletmeleri kapanma noktasına getirmiştir. İstasyonların ayakta kalabilmesi için acilen bir düzenleme yapılmalıdır." dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de Türkiye'deki ekonomik krizin birçok sektör gibi akaryakıt sektörünü de içine aldığını belirtti. Ülkenin tamamının krizle mücadele ettiğini ve ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen Dede, "Yaşanan olumsuz tablo çok rahat şekilde tüketici lehine, emekçi lehine çevrilebilir. Benzin ve mazota gelen fahiş zamlar yurttaşların belini bükmüştür. İktidar, dünyadaki gelişmeleri bahane ederek sürekli zam yapmaktatır. Bu kapsamda neredeyse hergün akaryakıta zam yapılmaktadır. Petrolün küresel piyasalarda yüzde 60 yükseldiği dönemde ülkemizde benzine yüzde 160, mazota yüzde 220 zam yapılmıştır. Diğer ülkelerden çok daha fazla zam yapılmasının sebebi nedir?" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ÇOLAKOĞLU SÖZ ALDI

AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise son yıllarda enerji fiyatlarının dünya genelinde arttığını, bu durumun tüm sektörlerin girdi maliyetlerinde artışa sebep olduğunu söyledi. Bu fiyat artışlarında Covid-19 salgınının ardından gelen ekonomik toparlamanın oluşturduğu güçlü talep artışı, kısıtlı petrol üretim kapasitesi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin olduğunun altını çizen Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde enflasyonla mücadele etmek isteyen ülkeler akaryakıtta vergi indirimi uygulamak suretiyle çözüm aramaktadırlar. Ülke olarak bizler de 2021 yılında akaryakıtta 65 milyar lira ÖTV almayarak vatandaşlarımıza destek olduk. Bunu uygularken amacımız, halkımızı enflasyona ezdirmemekti. Petrol fiyatlarının son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkması tüm dünyada tüketici harcamalarında enerji giderlerinin payını artırıyor. Petrol fiyatlarındaki dengesizliğin, yaşam koşullarını zorlaştırdığının bilincindeyiz. Rakamları tek tek saymayacağım ama tüm Avrupa'da en ucuz akaryakıt satışı ülkemizde yapılmaktadır."

KABUL EDİLMEDİ

Görüşmeler sonrasında CHP'nin grup önerisi ile İyi Parti'nin "kuraklıkla mücadele", HDP'nin "cezaevleri" konularındaki grup önerileri de kabul edilmedi. Daha sonra, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin??????? görüşmelerine geçildi.