TBMM'de 'fıkra' gerginliği! AKP'li vekil, Bekir Bozdağ'ı çileden çıkardı: 'Özür dile!'

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:48

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:49

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınanlara kötü muamele uygulandı iddiası Meclis gündemindeydi.

İYİ Parti, '19 Mart’ta başlayan eylemler süresince yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin ve bu ihlallere zemin hazırlayan siyasi ve idari süreçlerin tüm yönüyle araştırılması, sorumluların tespit edilerek adalet önüne çıkarılması ve benzeri hak ihlallerinin önlenmesi' için önerge verdi.

Meclis'te söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gözaltı sürecinde yaşananları anlattı:

'BÖYLE BİR ŞEY YOKTUR DEMEZ'

Meclis'te söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gözaltı sürecinde yaşananları anlattı:

"'Saçımdan çekildim -bir kız, bir genç kadın- yerde sürüklendim. Kelepçe takılmaya götürülürken 'Seni dövmeyeceğim, tamam.' deyip ambulansın arkasına götürdü. Sakallı, bıyıklı, renkli gözlü ve uzun boylu, 185-190 boylarında olan erkek polis 'Senin göğüslerin mi var?' diyerek göğüslerime dokundu, ben de o esnada altıma kaçırdım.' Değerli arkadaşlar, bu, sözün bittiği yerdir. Biraz, bakın, biraz utanma olsa, biraz vicdan olsa biraz, bu kürsüde konuştuktan sonra Adalet Bakanı 'Böyle bir şey yoktur.' demez, İçişleri Bakanı 'Böyle bir şey yoktur.' demez, en azından şüpheyle bakar, en azından."

'BAKANI ARKASINA ALAN BİR DAHA YAPMAZ MI?'

"Ya, biz milletvekiliyiz, işkence, kötü muamele var dediğimizde en azından Bakan şu açıklamayı yapar: 'Bizde işkence olmaması için çaba gösteriyoruz, iktidarımızdan bu yana 'sıfır tolerans' dedik ama bir milletvekili bunu söylemişse tabii ki soruşturma açacağız, bakacağız, yapan varsa gereğini yapacağız.' Ne diyor? 'İşkence yoktur, söyleyenler vatan hainidir.' diyor. Peki, işkence yapan ya da kötü muamele yapan, bunu yapan güvenlik görevlisi arkasına Bakanı almışsa bir daha yapar mı, yapmaz mı? Sizin vicdanınıza soruyorum."

'BEKTAŞİ'YE SORMUŞLAR...'

Tanrıkulu'nun konuşmasının ardından söz alan AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu kürsüde fıkra anlattı:

"Bektaşi'ye sormuşlar 'Neden namaz kılmıyorsun?' diye. Cevap olarak 'Allah Kur'an'da 'Namaza yaklaşmayın.' buyuruyor' demiş. 'Ama ayetin başında 'içkiliyken' deniyor' diye hatırlattıkları zaman da Bektaşi 'Ben hafız değilim, o kadarını bilemem' demiş. İYİ Parti Grubunun önerisi nedense bana bu fıkrayı hatırlattı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada AK Parti döneminde insan hakları konusunda atılan adımları anlatacak değilim, o kadar zamanımız yok, sizin de tahammülünüz yok ancak Anayasa'yı konuşabiliriz. Anayasa madde 12 'Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir' diyor. (...)"

Mertoğlu'nun fıkrası Meclis'te tepkilere neden oldu.

Hem muhalefet cephesi hem de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP'li Mertoğlu'ndan ısrarla özür bekledi.

'İNCİNDİLERSE BEN ÖZÜR DİLERİM'

Israrların ardından Mertoğlu "Ben herhangi bir inanç grubunu hedef alarak söylemiş değilim, herhangi bir inanç grubunu ayrıştırıcı, onları küçültücü herhangi bir şey söylemedim. Ama öyle inanç grubu hakkında incindilerse ben özür dilerim elbette ki" diye konuştu.