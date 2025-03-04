TBMM’de gergin anlar… Bekir Bozdağ AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 23:55

Güncelleme: 04.03.2025 - 23:58

AKP'li Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Ali Mahir Başarır'ın orucunu açan AKP'lilerin yokluğunu fırsat bilerek oylama yaptırdığını iddia etti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Osman Gökçek'in yaptığı paylaşıma tepki göstererek şunları söyledi:

"Şimdi ben üzülerek söylüyorum bunu ama siz şahitsiniz Meclis başkanımız olarak. AKP'li bir milletvekili tweet atmış. "Değerli vatandaşlarımız AK Partili milletvekillerimizin oruç açmasını fırsat bilen CHP Grup başkan vekili Ali Başarır, Meclis'te iftar saatinde yoklama yaptırdı." Sayın başkanım iftar saatine yakın ara verdiniz yaklaşık bir saate aşkın süre milletvekillerimiz personelimiz iftarını açtı sonra geldiniz ve Meclis'i açtınız doğru mu?"

Bekir Bozdağ'a yönelen Başarır, "Siz konuşun buyurun. Şimdi adını bile söylemekten utanç duyduğum bir milletvekili bu tweeti atıyor. Olmaz bak biz siyasi rakip olabiliriz, birbirimize ağır eleştirilerde bulunabiliriz ama bu bir provokasyon. Bu olmaz, bu bir suç. Niye ben iftar açma saatinde milletvekillerimizin iftar açmasını engellemek için yoklama alıyım. Bir saat sonra Meclis açılmış iç tüzük 37'ye göre arkadaşımız konuşma yapmış ondan sonra yoklama istemiş. Şimdi bu ülkede motor kuryeler vardiyalı çalışan işçiler, taksi şoförleri yarım saat ara verip iftarlarını açıp işine dönüyor. Biz Meclis olarak bunu yapmayacağız mı? O zaman şunu söyleyin iftardan sonra Meclis çalışmayacak bunu tartışalım. Ama şu bir yalan Meclis'e yakışmayacak bir yalan. Bu milletvekili ve ailesi artık Türkiye'de ve maalesef Meclis'e çevre kirliliği yaratıyor. Siz bunun şahidisiniz bu Meclis'in saygınlığını korumak en başta size düşer. Lütfen böyle mi oldu, olmadı ben sizden duymak isterim?" dedi.

Adını bile anmaktan utandığım AKP milletvekili, iftar saatinden 1 saat sonra yapılan yoklamayı çarpıtıp yalan siyasetine sarılıyor.



Meclis Başkanı'nın ve genel kurulun şahitliği varken, böyle bir iftirayı atmak düpedüz provokasyondur ve suçtur!



Bu milletvekili ve ailesi,… https://t.co/AfYBmcffoP pic.twitter.com/HUqxSEwAzS — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 4, 2025

BOZDAĞ YALANLADI

Bozdağ ise Gökçek'i yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Peki değerli milletvekilleri, biliyorsunuz bugünkü görüşmeler sırasında CHP grubunun önerisini oyladık ve ara verdik 55 dakika. Sonra iç tüzük 37 görüşüldü ve arkasından yoklama istendi. Yani muhtemelen işte bir saati geçti tahmin ediyorum CHP grubu o zaman yoklama talep etti. İftar saatinden herhalde bir saatten daha vakit geçtikten sonra.”