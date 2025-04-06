Bekir Bozdağ'ın hedefinde 'boykot' çağrısı yapanlar var: 'Acizlik göstergesi'

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, boykot çağrısı yapanları hedef alarak, "Alışveriş yapmayın, ekonomi dursun demek bir acizlik göstergesidir" dedi.

Bekir Bozdağ'ın hedefinde 'boykot' çağrısı yapanlar var: 'Acizlik göstergesi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 16:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşananların; yandaş medyada tarafsız şekilde ele alınmaması ve yüzlerce gencin tutuklanması üzerine 2 Nisan'da ülke genelinde bir günlük genel boykot yapıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, partisi AKP'nin programlarına katılmak üzere gittiği Yozgat'ta 'boykot'a ilişkin konuştu.

"ACİZLİK GÖSTERGESİ"

Bozdağ, boykot çağrılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ben şimdi sorarım, elinizi vicdanınıza koyun, bu yerli ve milli firmalar kimin firmaları? Şirket benim olmayabilir ama bu milletin firmaları, bu devletin firmaları. Yerli firmalarımız ayakta durduğu zaman Türk milleti daha güçlü olacak, dışa bağımlılığı azalacak, ekonomik bağımsızlığı daha da güçlenecektir. Ekonomi zarar gördüğü zaman kim zarar görecek?

CHP'lisinden tutun MHP'lisine, AK Partilisinden tutun, İYİ Partilisine hangi partiden olursa olsun, ekonomi zarar gördüğünde bu zarar ziyanın dışında olan hiç kimse kalmaz. Aklıselim sahibi, sağlıklı insanlar, ekonomiyi durdurmak için çağrı yapar mı? Alışveriş yapmayın, ekonomi dursun demek bir acizlik göstergesidir."

BOYKOT ÇAĞRISININ ARDINDAN D&R'A GİTMİŞTİ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP tarafından açıklanan boykot listesinde yer alan D&R'ı 28 Mart'ta ziyaret etmişti.


Etiketler: #Bekir Bozdağ #BOYKOT

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