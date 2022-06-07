TBMM'de HDP'nin 'Gezi eylemleri ile ilgili iddiaların araştırılması' önergesi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi

07 Haziran 2022 Salı, 22:55

TBMM Genel Kurulu’nda HDP tarafından verilen “Gezi protestolarıyla ilgili iktidarın ortaya attığı iddiaların araştırılması” önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemleri ile ilgili sözlerini anımsatan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, “Bunların alayı yalan. Sayın Erdoğan, böyle bir şey varsa siz de grubunuza söyleyin, hemen kuralım, kuralım ve gerçeklerin ne olduğunu hep beraber ortaya çıkartalım” dedi.

AKP Milletvekili Mustafa Demir, “Kalkışmanın asıl hedefi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ve hatta 15 Temmuz’un da öncüsüdür” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda HDP Grubu’nun, “Gezi protestolarıyla ilgili iktidarın ortaya attığı iddiaların araştırılması” amacıyla verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. HDP Grubu adına Mersin Milletvekili Rıdvan Turan konuştu.

Turan şunları söyledi:

“464 CUMA GEÇTİ"

11 Haziran 2013'te Erdoğan ‘camide içki içildi’ dedi. Buna karşın cami müezzininin ‘ben Müslüman bir insanım, bu camide böyle bir şey olmadı, olsaydı zaten içeridekiler de buna izin vermezdi’ demesinin ve buna karşılık Erdoğan'ın ‘her şey elimizde, bu cuma bunları yayınlıyoruz’ demesinin üzerinden 469 cuma geçti. Ben başından sonuna kadar Gezi direnişindeydim; aşağı yukarı nerede ne olduğunun, ne olmadığının farkındayım, bilincindeyim. Kabataş'ta başörtülü bacımıza birtakım böyle deri kıyafetli 40 kadar erkeğin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu Erdoğan'ın söylemesinden bugüne kadar 469 cuma geçti, dedi ki ‘her şey elimizde, belgeler elimizde, bu cuma bunları göstereceğiz.’ Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Bunların alayı yalan. Bir Cumhurbaşkanına doğruları çarpıtmak ve gerçeğe aykırı laflar etmek yakışmıyor. Şimdi, Valide Sultan'da içki içildiğine ilişkin iddiası var, buna karşılık, bunun ispatına dönük hiçbir şey yok. Ama geçen hafta ettiği laf hiç yenilir yutulur cinsten değil.

"GELİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURALIM YALAN MI DEĞİL Mİ"

Dedi ki Erdoğan geçen hafta ‘camilerimizi yaktılar.’ Diyoruz ki: Kardeşim gelin bir araştırma komisyonu kuralım, bu, yalan mıdır değil midir diye. Ben yalan olduğunu biliyorum ama benim bilmemin önemi yok. Böyle aylarca çalışma yapmasına gerek yok bu komisyonun, hemen iki gün içerisinde, hangi cami yakınmış, hangi itfaiye olaya müdahale etmiş, hangi tutanaklar tutulmuş, caminin yanma sebebi neymiş, bu caminin İstanbul'daki koordinatları neymiş, müezzini kimmiş, imamı kimmiş? Bunları iki günde, iki gün de değil bir gün içerisinde ortaya çıkaralım, var mısınız? Bakın, bir ülkeyi yönetiyor olmak demek her türlü lafı mesnetsizce söylemek ‘ben söylerim, karşımda da buna kimse cevap veremez’ düşüncesiyle hareket etmek demek değildir, halkın bir kısmını bir diğerine düşman etmeye çalışmak değildir, gerçeklere mugayir laflar etmek değildir. Buradan ilan ediyorum: Sayın Erdoğan, böyle bir şey varsa siz de grubunuza söyleyin, hemen kuralım, kuralım ve gerçeklerin ne olduğunu hep beraber ortaya çıkartalım.”

İYİ PARTİLİ ÇIRAY: GEZİ OLAYLARI TÜRK GENÇLİĞİNİN DİRENİŞİYDİ

İYİ Parti Grubu adına İzmir Milletvekili Aytun Çıray da “Bütün bu yalanlar için bu kürsüden, bu yalanları söyleyenler adına özür dileyecek bir Adalet ve Kalkınma Partili arıyorum, bir mümin arıyorum; bu yalanlar için özür dileyecek bir mümin arıyorum. Gezi olayları, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in belirttiği gibi, istibdada karşı Türk gençlerinin ve gençliğinin direnişiydi. Onlar, kurulmakta olan zorbalık rejimine karşı direnişin öncüleriydi, ‘ya istibdat, ya hürriyet’ bayrağını açanlardı; tarih onları çok kısa sürede haklı çıkardı” diye konuştu.

CHP'Lİ ŞEKER: O GÜN CUMA NAMAZI KILANLAR DİĞER ARKADAŞLARI TARAFINDAN DESTEKLENDİ

CHP Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise “Yalanla nereye kadar varacaksınız ve yalanla bu insanları ne kadar kutuplaştıracaksınız? Bunu kutuplaştırmak mümkün değil. O gün Gezi'de ne oldu biliyor musunuz? O gün Gezi'de cuma namazı kılanlar, cenaze namazı kılanlar diğer arkadaşları tarafından desteklendi, onlara yardım edildi, megafon tutuldu; o gün olan resim budur, bir başka gerçeklik yok orada. O yalanlar bu işsizliği, yoksulluğu, Gezi'deki o gerçek kardeşliği unutturmak için, hayat pahalılığını unutturmak için” dedi.

AKP'Lİ DEMİR: GEZİ, 15 TEMMUZ’UN ÖNCÜSÜDÜR

AKP Grubu adına İstanbul Mustafa Demir, “Gösteriler, haddizatında hükûmetimize karşı bir kalkışmadır, tabii ki bu kalkışmanın asıl hedefi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ve hatta 15 Temmuz’un da öncüsüdür, nasıl depremlerin öncüleri ve artçıları vardır, Gezi, 15 Temmuz’un öncüsüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefe konulmasında maalesef HDP, CHP milletvekilleri ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kışkırtıcı bir nefret dili kullanması da çok önemli bir rol oynamıştır” dedi.

Çıray, Demir’in 15 Temmuz ile ilgili ifadelerine HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da HDP ve CHP ile ilgili olan ifadelerine tepki gösterdi.

Önergenin doğrudan TBMM Genel Kurulu gündemine alınması ile ilgili öneri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.