Murat Gezici'den 'Akşener ve Kılıçdaroğlu' senaryosu: Bu bir intihar olur

07 Haziran 2022 Salı, 10:00

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, istediği kişiler aday gösterilmediği takdirde kendisinin sahneye çıkabileceğini söyledi. Gezici, "Muhalefetin ekonomik sorunlara gerçek cevaplar vermesi gerekiyor. Muhalefetin bir boşluk yarattığını düşünüyorum" dedi.

Tv100'de gazeteci Gürkan Hacır'ın hazırlayıp sunduğu Taksim Meydanı programında adaylık tartışmalarıyla ilgili kulis bilgisilerini aktan Gezici,"Muhalefetin bir arada tutulamadığı, bir arada olamadığı düşüncesi her geçen gün artıyor. Bu da çok önemli. Temmuz ayında sayın Kılıçdaroğlu 'Ben adayım' diyebilir ama sayın Akşener'in de kulis bilgilerinden duyduğumuz 'Ben başbakan olacağım dedim fakat kenara çekildim' şeklinde... Kenara çekilmek geri dönebilirim anlamına gelebilir" dedi.

'KILIÇDAROĞLU TEMMUZ AYINDA AÇIKLAYABİLİR'

Temmuz ayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağını belirten Gezici, "Yüksek ihtimalle sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edecek. Sayın Akşener'in kendi istediği kişiler aday gösterilmediği takdirde sahneye çıkacağını en büyük senaryo olarak görüyorum. Bu da bir intihar olur" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFETİN EKONOMİK SORUNLARA CEVAP VERMESİ GEREKİYOR'

Gezeci, muhalefetin görünümüne ilişkinse şu değerlendirmeyi yaptı: "Muhalefetin ekonomik sorunlara gerçek cevaplar vermesi gerekiyor. Muhalefetin bir boşluk yarattığını düşünüyorum. Son bir buçuk ayda taraftarlaşmaya başladılar. Mansur'cular, Ekrem'ciler, Kemal'ciler... Ve bu kutuplaşmayla, ittifak masasında bu adam Alevi, bu adam Kürt diyerek birbirleri arasında sohbete daldıklarını görüyoruz. İttifak içerisindekilerin yakınları arasında bu konuşuluyor."