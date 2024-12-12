TBMM'de pis su tartışması: Murat Kurum, CHP'li Aygün’ün getirdiği suyu elinin tersiyle itti

Yayınlanma: 12.12.2024 - 15:44

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:41

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde bütçe görüşmeleri devam ederken, Bakan Murat Kurum ve CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygün arasında ‘pis su’ tartışması yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan Aygün, Bakan Kurum’un bütçenin komisyon görüşmeleri sırasında İzmir Körfezinden su getirdiğini hatırlatarak “Plan Bütçe Komisyonunda ortalığı boş bulmuşsunuz, İzmir Körfezi’nden su getirmişsiniz. Ben de size Ergene’den getirdim. 2011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ergene’yi temizlemek bebek oyuncağı’ dedi. Yıl 2024 oldu. Ergene nehri işte bu” diyerek elindeki kirli su şişesini gösterdi.

KURUM SUYU ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Aygün, konuşmasının sonunda kirli su dolu şişeyi Bakan’ın bulunduğu masaya bıraktı. Aygün ilerlerken Murat Kurum ayağa kalktı ve Aygün’n masaya bıraktığı suyu yere elinin tersiyle fırlattı.

Bunun üzerine Bakan sıralarının önünde tartışma yaşandı. AKP milletvekilleri Bakanların bulunduğu sıraların önüne geldi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma ara verdi.

''KENDİ RIZASI OLMADAN BİR ŞEY BIRAKMAK KABUL EDİLEMEZ''

Olay sonrası Grup Başkanvekillerinin yaptığı değerlendirmeyi aktaran Sırrı Süreyya Önder, “Kürsüde hitabeti ve anlatılan meseleyi kuvvetlendirecek her türlü görsel, afiş gibi şeyler ve belli nesneler kullanılabilir. Makul ve ritüeller arasında bir meşrudur. Fakat onun dışında bakanların bulunduğu yere ya da herhangi bir milletvekilinin olduğu sıralara kendi rızası olmadan, kendi daveti olmadan herhangi bir şeyi bırakmaya çalışmak bizim kabul edeceğimiz şeyler değil” açıklamasını yaptı.

Önder, kişisel görüşünü ise şöyle aktardı: “Bu tür öfkenin sahibi de maruz kalanı da daha sonra derin bir mahcubiyet duyuyor. Bu mahcubiyet et için üzerinden aylar geçmesi gerekmiyor. Halkın da bunu tasvip ettiğini söyleyemeyiz. Bizden burada beklenen etkili iletişim kanallarını açık tutmak, en etkili bir şekilde bize emanet edilen dertleri görünür kılmak ve buna da tahammül edilmesi.”

ÖNDER'DEN 'BİLİNMEYEN DİL' GÖNDERMESİ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile Genel Kurul’a geldi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Hun Sen’in gelişini anons ettikten sonra Khmerce ‘hoş geldiniz’ diyerek daha sonra “Bilinmeyen bir dil olmasın Khmer dilinde hepiniz adına ‘hoş geldiniz’ dedim kendilerine” ifadelerini kullandı.