TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli akşam yemeği' iddialarına yalanlama
TBMM, yapılan açıklamada, bütçe görüşmeleri esnasında akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına 'ücretsiz', emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına 'ücretli' verildiği iddiaları yalanlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri esnasında akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına 'ücretsiz', emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına 'ücretli' verildiği iddialarına açıklama geldi.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri esnasında akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına ‘ücretsiz’, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına ‘ücretli’ olduğuna dair yapılan paylaşımlar tamamen yalandır. TBMM'de bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ihtiyaçları için hiçbir şekilde ücret alınmamaktadır. Konuyla ilgili olarak bu yalan paylaşımı yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerine yer verildi.
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