TCG Anadolu töreninde dikkat çeken ayrıntı: Destici ve HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu yan yana
Bugün gerçekleşen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'nun teslim töreninde, Cumhur İttifakı tam kadro görüntü verdi. Liderlerin çekildiği fotoğrafta, BBP lideri Destici ile ittifakta yer almadığını savunarak "İş birliği yapmam" dediği HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yan yana olması dikkat çekti.
Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak lanse edilen TCG Anadolu, düzenlenen törenle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine katıldı. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri de katıldı.
Törende Cumhur İttifakı liderleri ise tam kadro görüntü verirken bir ayrıntı dikkat çekti. Daha önceki birçok açıklamasında HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda olmadığını savunan ve BBP olarak HÜDA-PAR ile iş birliği yapmayacağını söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, liderlerin çekildiği fotoğrafta HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile yan yana poz verdi.
Destici, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayın programında şu ifadeleri kullanmıştı:
"HÜDA PAR içerisinden bazı yöneticilerin 'Hizbullah terör örgütü değildir' söylemleri doğru değildir. Terör örgütü hangi mensuba ait olursa olsun terör örgütüdür. HÜDA PAR'ın AK Parti listelerinden seçime girmesi AK Parti'nin bileceği iş. Ben BBP olarak HÜDA PAR'la böyle bir işbirliği yapmam. Ben bunu doğru bulmadığımı sayın Cumhurbaşkanına ilettim.
'BİZİM MİLLİ GÖRÜŞÜMÜZE UYMUYOR'
HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda değildir, sadece AK Parti listelerinden seçime giren bir partidir. HÜDA PAR'ın terörle ilişkilendirilmesine ilişkin algı yapılıyor. Muhalefetin eline koz verildi. Ne getirir ne götürür bunun hesabı yapıldı mı bilmiyorum. Bu bizim milli görüşümüze uymuyor. Dediğim gibi ben böyle bir işi bire bir yapmam.”
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