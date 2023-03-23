Son Dakika: Destici'den HÜDA PAR sorusuna bomba yanıt: 'Doğru bulmuyoruz'

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:03

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 12:17

Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürüyor. İttifakı genişletmek için peş peşe yapılan görüşmelerin ardından Yeniden Refah Partisi milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceğini söyledi.

Terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı olduğu bilinen HÜDA PAR ise Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı kaldı. Bu kapsamda HÜDA PAR, 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek Erdoğan'ı destekleyecek.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, NTV canlı yayınına katıldı. Destici, HÜDA PAR ile görüşme sürecine ilişkin soruya yanıt verdi. Destici, "Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz" dedi.