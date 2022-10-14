TDP Genel Başkanı Sarıgül'den 'Türkiye'nin 82. ili İskenderun olsun' önerisi

14 Ekim 2022 Cuma, 22:16

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kentte bir kafede basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, İskenderun'un il kriterini taşıdığını söyledi.

Kentin ekonomik ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Sarıgül, "İskenderun bugün birçok il olan yerden daha da büyük, daha da önemli bir konumdadır. Anadolu'yu canlandırmamız lazım. Anadolu'yu canlandırmanın en önemli yerlerinden bir tanesi de hak etmiş olan İskenderun'u inşallah 82. ilimiz yapmayı öneriyoruz. Kaldı ki 100 tane il olmasını arzu ediyoruz. Bunlar üzerinde partimiz yoğun olarak çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra gençlerle buluşan Sarıgül, onların sorularını yanıtladı.