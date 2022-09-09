İskenderun’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Hatay’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

İHA
09 Eylül 2022 Cuma, 16:14
İskenderun’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
Abone Ol google-news

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Hacı İbrahim Aydın (49) 4 eylülden itibaren tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.


İskenderun’da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere kaldırılan 13 kişiden 3’ü yaşamını yitirmiş olayla ilgili süre gelen operasyonlarda 6 kişi tutuklanmıştı.


Hacı İbrahim Aydın’ın ölümü ile sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 9 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Sahte içki Alkol alkollü içki İskenderun

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler