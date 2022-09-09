İskenderun’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
Hatay’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Hacı İbrahim Aydın (49) 4 eylülden itibaren tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
İskenderun’da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere kaldırılan 13 kişiden 3’ü yaşamını yitirmiş olayla ilgili süre gelen operasyonlarda 6 kişi tutuklanmıştı.
Hacı İbrahim Aydın’ın ölümü ile sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 9 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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