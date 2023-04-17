TDP’den istifa edip AKP’ye geçtiler

Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:44

Güncelleme: 17.04.2023 - 13:19

Türkiye Değişim Partisi'nde istifa depremi yaşandı. TDP Düzce il ve merkez ilçe yöneticilerinden oluşan 40 kişi partisinden istifa etti. Mustafa Sarıgül’ün Millet İttifakı bünyesinde CHP’den milletvekili adayı olmasına Düzce il yönetiminden tepki geldi. TDP Düzce İl Başkanı Sezgin Aktaş ve yönetimi partisinden istifa ederek bugün AKP’ye geçti.

Partide düzenlenen törende konuşan AKP Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Biz büyük bir aileyiz. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı kırmızı çizgilerde, aynı hassasiyetlerde olaylara aynı pencereden bakmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Aramıza hoş geldiniz" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NI ÖVDÜ

Yaklaşık 1 yıldır TDP’de il başkanlığı görevini yürüten Sezgin Aktaş ise "Türkiye Değişim Partisi’nin Düzce’de yaklaşık 1 yıldır il başkanlığı görevini yürütüyordum. En üst seviyelere partiyi çıkarttığımı düşünüyorum. Partim bir karar verdi. Millet İttifakı’na bu ülkeyi 5 yıl veya 10 yılını zayi etmeyi kesinlikle uygun bulmadık. Buna müsaade etmedik. Ben ve diğer arkadaşlarımın bu Millet İttifakı’na karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. HDP’nin bulunduğu bir ortamda, HDP’nin isminin bile bulunduğu bir ortamda bizim işimiz olmayacağını düşünerek, Cumhur İttifakı’nın bu ülkeye her zaman faydalı ve güzel işler yaptığını savunuyoruz. Her zamanda bunu söyledik. Başarılı olana her zaman başarılı olduğunu söylüyorum. Bu sebeple beni de bu aileye kattıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından AKP’ye geçenlere rozetleri takıldı.