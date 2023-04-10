CHP kararının ardından Sarıgül'den HDP çıkışı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 21:29

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 21:29

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listelerinden milletvekili adayı oldu. Memleketi Erzincan’da birinci sıradan aday gösterilen Sarıgül saha çalışmalarının startını da verdi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Sarıgül’e göre partisi en başından beri tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü Meclis ve parlamenter sistemden yana tutum benimsedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyaset alanını “50+1 kıskacı içine aldığını” ifade eden Sarıgül, partilerin bu kıskaçtan kurtulması gerektiğini ifade ederek, “Duruşumuz net, ilkeli siyaset yaptık. Yön değiştirmedik, saf değiştirmedik, ağız değiştirmedik” dedi ve şöyle devam etti:

"Biz TDP’yi bir partiye kızarak. Bir lidere küserek kurmadık. Bu seçimler son derece önemlidir. Ayrılıklarımızı bir kenara bırakmamız, siyasi heves ve ihtiraslardan sıyrılmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden çıkmamız lazım. Kılıçdaroğlu, bu geçişi sağlar, devletimizi rayına oturtur. Egosunu yenmiş, ihtirasları olmayan bir devlet adamıdır. Türkiye’nin yüzde yüzünü kucaklar. Herkesin cumhurbaşkanı olur.”

"İNCE'YE YAKIŞMADI"

"Erdoğan 5 dakika bile görevde kalmamalı’ diyorsanız bunun gereğini yerine getirmeniz lazım. Türkiye’nin geleceğinin söz konusu olduğu bu seçimlerde, duygusal davranmak, kişisel kırgınlıklar ya da intikam duygularıyla, hareket etmek Muharrem İnce’ye yakışmamıştır. CHP sizi 4 dönem milletvekili yapmış, iki dönem CHP Grup Başkanvekili yapmış, cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş, siyaseten imha olmayacak noktalara taşımış. Aday olmak suretiyle siz kendinizi imha ediyorsunuz. Biz bu seçimlere kişisel sorunları çözmek için değil, Türkiye’nin sorunlarını çözmek için gidiyoruz. Siyaseti şahsi ihtiras ve kinlerinin aleti yapan politikacılar milletin güvenini kazanamazlar.”

HDP AÇIKLAMASI

HDP’nin resmi olarak Millet İttifakı’nda yer almadığını, aday çıkarmama tercihinin de partinin kararı olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bu tartışmalar HDP’ye oy versin vermesin Kürt kardeşlerimizi rahatsız ediyor. 6-7 milyon oy almış bir siyasi parti olan HDP’yi siyasi sistemden dışlamaya çalışmak doğru bir davranış değildir. HDP üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu’na yüklenenlere soruyorum; Kürt kökenli seçmen, size oy verirse sorun olmuyor da başka partiye, başka adaya oy verirse mi sorun oluyor? Kimse iki yüzlü siyaset yapmasın. Seçimlerde hepiniz ve hepimiz Kürt seçmenin oyuna talip oluyoruz. Oy vermezlerse terörle ilişkili göstermek yanlıştır. HDP içinde suçlular varsa onlarla mücadele etmek seçmenin görevi değildir. Bu mücadelenin yapılacağı yer de sandık değildir. Sandık başına giden Kürt kardeşim de tıpkı her Türk vatandaşı gibi demokrasi istiyor, hizmet istiyor, iş istiyor, aş istiyor. Siz bunlara çare bulun."