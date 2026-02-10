Tefecilikten de tahliye aldı: Cihan Ekşioğlu serbest!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bodrum’daki The Plaza Bodrum (Paramount Otel) ile ilgili “çökme” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Ekşioğlu, aylık tutukluluk incelemesinin ardından serbest bırakıldı.

Paramount Otel’e yönelik yürütülen soruşturmada Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında; “örgüt kurma”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma sırasında yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı. Bu süreçte Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TÜM SUÇLAMALARDAN SERBEST

Ekşioğlu hakkında, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan geçen kasım ayında tahliye kararı verilmiş, ancak “tefecilik” suçlaması nedeniyle tutukluluğu devam etmişti.

Yapılan son aylık tutukluluk incelemesinde Ekşioğlu’nun tefecilik suçlamasından da tahliyesine karar verildi.