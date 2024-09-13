Teğmen Ebru Eroğlu için asılan ‘Akkuş’un gururu’ afişi kaldırıldı
Seyit Torun: “Mustafa Kemal’in askeri Ebru Teğmenimizin fotoğrafının indirilmesi için talimat verenler talimatlı olsun olmasın kraldan çok kralcılık yaparak afişi indirenler kimden cesaret alıyor?"
Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Ordu Akkuşlu Teğmen Ebru Eroğlu’nun “Akkuş’umuzun Gururu” ifadesiyle Akkuş İstiklal Caddesi’ne asılan fotoğrafı kaldırıldı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Mustafa Kemal’in askeri Ebru Teğmenimizin fotoğrafının indirilmesi için talimat verenler talimatlı olsun olmasın kraldan çok kralcılık yaparak afişi indirenler kimden cesaret alıyor? Peygamber ocağımıza saygısızlık etmeye utanmıyor musunuz? Memleketimize ve kadınlarımıza ihanet ediyorsunuz” tepkisini gösterdi.
Etiketler: #Teğmen Ebru Eroğlu
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