‘Teğmenler’ olayında yeni gelişme: ‘Erdoğan’a iki rapor sunuldu’ iddiası

Yayınlanma: 19.09.2024 - 18:37

Güncelleme: 19.09.2024 - 18:37

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kara Harp Okulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törenden ayrılmasının üzerinden 15 dakika geçtikten sonra mezun olan teğmenlerden bir bölümü kılıçlar eşliğinde ikinci bir yemin etmişti. Yemin ile birlikte ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atılmıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda teğmenlere destek verenler ve tepki gösterenler ortaya çıkmıştı. AKP içinden tepki gösterenler olduğu gibi teğmenlere destek verenler de olmuştu.

Muhalefet ise teğmenlerin yaptıklarının bir gelenek olduğunu belirterek tepki gösterenlere itiraz etmişti.

Törenin ardından bir süre sessiz kalan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra yaptıkları açıklamalar ile ortaya çıkan görüntülere tepki göstermişti ve ‘gereğinin yapılacağını’ dile getirmişti.

‘ERDOĞAN’A İKİ RAPOR SUNULDU’ İDDİASI

Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre, görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki ayrı rapor sunuldu. Erdoğan’a sunulan ilk rapor, törenin iki gün sonrasında hazır hale getirildi.

Sunulan ilk raporda, görüntülerin dağılım haritası, ilk yayınlayan hesaplar ve incelemeleri ele alındı. Raporda görüntülerin organize biçimde yayıldığına dikkat çekilirken, yayan hesapların profillendirilmesi de yapıldı. Bu raporun ardından Erdoğan tarafından ikinci bir rapor hazırlanması yönünde talimat verildi.

İkinci raporda ise yemine katılan teğmenlerin durumları, katılmalarını sağlayan kişi ve nedenler, kurum içindeki asker hocaların durumları ve kurumların zaafları ele alındı. Bu raporda eğitim sırasında teğmenlerin gruplaştıkları, birbirlerinden uzaklaştıkları ve farklı gruplar halinde hareket ettiklerine dair tespitler yapıldı. Yemin sürecinin organize biçimde ortaya çıktığı, farklı etmenlerin devreye girdiği ve görüntülerin alınarak bilinçli biçimde servis edildiği belirtildi.

‘RAPORLARI ALAN ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ ARADI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci raporu da aldıktan sonra telefon ile MHP lideri Devlet Bahçeli’yi aradığı, duruma dair bilgi verdiği de öğrenildi. MHP lideri Bahçeli’nin partisinden bazı isimlerden farklı olarak tepki göstermesinde bu raporlar üzerinden Erdoğan’ın verdiği bilgiler etkili oldu.

Öte yandan parti içinde Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananlar ile mezuniyet töreni arasında bağlantı olduğu da iddia ediliyor. Partililere göre, Tuzla’da yaşananların ‘intikamını almak isteyenler’ mezuniyet törenindeki görüntülerin doğmasında etkili oldu. İki askeri okulda yaşananlar nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı’na, üniversite rektörü Erhan Afyoncu’ya ve okuldaki bazı asker hocalara da tepki söz konusu. Partililerin aktardığına göre, teğmenlerden en az 20’sinin TSK ile ilişkisinin kesilmesi de bekleniyor.