‘Tehlikeli kadrolaşma’

Yayınlanma: 08.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 04:00

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “2016’ya kadar FETÖ’ye teslim edilen, sonrasında onun boşluğunu doldurmaya çalışan yandaş vakıflarla, tarikatlarla idare edilmeye çalışılan eğitim sistemimizin en büyük kurbanı çocuklar oldu. Daha önce KYK yurtlarına yapılan ve atamalar sonrası intihar vakalarının artmasıyla geri çekilen bu uygulama neden yine gündemde? Belli ki yine belli çevreler iktidara baskıyla iş yaptırıyor. Yüz binlerce atanmayan öğretmen yerine eğitim dışı ve tehlikeli kadrolaşmanın önü açılmaya çalışılıyor” dedi.

CHP Ankara milletvekili, eğitimci Yıldırım Kaya ise “Laik, bilimsel ve kamusal ve bilimsel eğitim anlayışını yok etmek için bir kampanyanın başlangıcı mı bu?” diye konuştu.

