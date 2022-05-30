TEİS'ten iktidara: 'İlaçlarda tedarik sorunu yaşanıyor, fiyat güncellemesi artık zorunluluk'

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:04

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, eczacıların yaşadığı ilaç teminindeki sıkıntıları gündeme getirerek hastaları mağdur olduğunu kaydetti.

TEİS Genel Başkanı Soydan, “İlacın fiyatı değil ilacın ulaşılabilir olması hayati bir konudur, çünkü bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır” dedi.

“YETKİLİLER BİR AN ÖNCE İLAÇ KURUNU GÜNCELLEYEREK EKONOMİK GERÇEKLERE UYGUN HALE GETİRMELİ"



Saydan, konuyla ilgili şunları ifade etti:

“İlaç fiyatlarında uygulanan euro kurunun güncel hale getirilerek ilaç sanayiinin tekrar ilaç üretebilir ve ithal edebilir duruma gelmesi gerekiyor. Bugün euro kuru 17 TL sınırını aşmışken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kurunun 6 TL olarak belirlenmesi ilaca ulaşmayı zorlaştırıyor. Bu durumdan dolayı birçok ilaç bulunmamaya, ‘yok’a girmeye, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye, yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar da ülkemize getirilememeye başlanıyor. Dolayısıyla hastalarımızın tedavisinin aksamasına, tedavi olamamalarına, hatta doktorların tedaviyi değiştirmek zorunda kalmasına neden oluyor. Vatandaşlarımız ilaçlarını bulabilmek için zaman kaybediyor ve tedavileri aksıyor. İlaç vazgeçilemez, ertelenemez, özel bir ürün olduğu için yetkililerin bir an önce ilaç kurunu güncelleyerek ekonomik gerçeklere uygun hale getirmeleri gerekiyor.

İlaç Fiyat Kararnamesi olarak da bilinen ve ilaçta kârlılık baremlerinin belirlendiği Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar’da 2009 yılından bu yana bir düzenleme yapılmamış olması eczane ekonomilerini olumsuz etkiliyor. Eczane işletmelerinin ayakta kalmasını sağlayan yegâne unsur olan eczacı kar oranları artan giderler karşısında sabit işletme masraflarını bile karşılamakta yetersiz kalıyor."

“BİR AN ÖNCE İLAÇ FİYAT KARARNAMESİNDE DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR”

Saydan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Eczanelerde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak yayınlanmasının üstünden 13 yıl geçmesine rağmen hiç güncellenmemiş olan beşerî ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan kademe oranlarının mevcut piyasa koşullarına uygun olacak şekilde güncellenmesi artık bir zorunluluk haline gelmiş olup, bir an önce İlaç Fiyat Kararnamesi’nde düzenleme yapılması gerekiyor."