Tek tek reddediyorlar... Kılıçdaroğlu cephesinde sesizlik!

CHP’de önceki gün gerçekleştirilen iki ayrı bayramlaşma programı, parti içindeki dengelere ilişkin yeni değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaştı ve gündeme ilişkin mesajlar verdi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun programı, daha önce kendisine destek veren birçok ismin sessiz kalması nedeniyle dikkat çekti.

Daha önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan 22 milletvekilinden 3’ü desteklerini geri çekerek partinin bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini savunmuştu. Kalan 19 milletvekilinden 7’si ise son süreçte herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

PARTİ İÇİNDEKİ SESSİZLİK DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki programına ilişkin destek paylaşımı yapmayan isimler arasında Ali Öztunç, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Gürsel Erol, Semra Dinçer, İlhan Kesici ve Kadim Durmaz yer aldı. Gülizar Biçer Karaca’nın ise sosyal medya hesaplarını korumaya alması dikkat çekti.

Bayramlaşma programının ardından yaşanan sessizlik, siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki etkisinin zayıfladığı ve destek tabanında gerileme yaşadığı yönündeki yorumları artırdı.

PROGRAMA KATILAN İSİMLER

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen buluşmaya eski milletvekilleri Bülent Kuşoğlu ile Metin Lütfi Baydar da katıldı. Halen görevde bulunan milletvekillerinden Kadim Durmaz, Deniz Demir, Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Gamze Akkuş İlgezdi, İnan Akgün Alp, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Ali Fazıl Kasap ve Orhan Sarıbal da programda yer aldı.

Programa katılan isimlerden Kadim Durmaz’ın, etkinliğe iştirak etmesine rağmen sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN SINIRLI KATILIM

Kılıçdaroğlu’nun genel merkez önünde düzenlediği buluşmaya CHP örgütlerinden katılımın sınırlı kaldığı görüldü. CHP’nin 400’ü aşkın belediye başkanından yalnızca Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ve Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer programa katıldı.

İl başkanları düzeyinde ise yalnızca Bingöl ve Adıyaman il başkanlarının destek verdiği belirtildi.

BİR KİŞİ DAHA GÖREVİ REDDETTİ

CHP Parti Meclisi’nde yer alan eski milletvekili Mehmet Tüm, tedbiren görevlendirildiği Parti Meclisi üyeliğini kabul etmediğini açıkladı.

Partinin vakit kaybetmeden kurultay sürecini başlatması gerektiğini ifade eden Tüm, oluşturulacak yeni MYK’da ya da başka herhangi bir görevde yer almasının mümkün olmadığını söyledi. Tüm, bugün ihtiyaç duyulanın yeni makamlar değil, ortak aklın, dayanışmanın ve birlik duygusunun yeniden güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

"AYRIŞMANIN TARAFI OLMAYACAĞIM"

Yaşanan gelişmelerin yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’nin demokrasi mücadelesine de zarar verdiğini savunan Mehmet Tüm, parti içindeki kutuplaşmanın tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmadığını ifade etti.

Kararın parti örgütünün iradesiyle verilmesi gerektiğini belirten Tüm, çözümün üyelerin ve örgütün söz sahibi olduğu demokratik bir süreçten geçtiğini vurguladı.