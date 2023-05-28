Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:49

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:49

Tekirdağ'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS TEKİRDAĞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Tekirdağ'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.9'u açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA TEKİRDAĞ'DA NE KADAR OY ALDI?

Tekirdağ'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 59.31 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA TEKİRDAĞ'DA NE KADAR OY ALDI?

Tekirdağ'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.69 oy aldı.

14 MAYIS TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları! Tekirdağ'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Tekirdağ'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN TEKİRDAĞ'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da yüzde 39.12 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TEKİRDAĞ'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da yüzde 55.36 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN TEKİRDAĞ'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Tekirdağ'da yüzde 5.02 oranla oy aldı.