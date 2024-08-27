Tekirdağ'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 09:48

Güncelleme: 27.08.2024 - 09:48

Tekirdağ'da bir araçta 27 bin 874 sentetik ecza hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, 27 bin 874 sentetik ecza hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.