Yolcu otobüsünde 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da şüphe üzerine durdurulup, narkotik köpeği ile aranan yolcu otobüsünde, 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:58
Yolcu otobüsünde 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Kale ilçesi girişinde yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu.

Otobüste, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Bagajda 3 parça halinde 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.


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