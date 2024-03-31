Tekirdağ'da seçimi kim kazandı? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:12

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:12

Tekirdağlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Tekirdağ'da seçimi hangi aday kazandı?

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKPCüneyt Yüksel

CHPCandan Yüceer

DEM PartiSadi Özdemir

İYİ PARTİMehmet İlker Atasever

Yeniden Refah Filtekin Şen

VATAN Ertuğrul Orta

DPZafer İnandılar

HÜDAPAR Cemal Çınar

BTP İlyas Sabancı

TKP Emir Ahmet Arda

TKH Cem Solmaz

DSP İlhan Güzelgün

MemleketBarış Tunca

Gelecek PartisiAhmet Akçay

ZAFERFatih Altıntaş

MİLLETSeyfettin Özyurt

EMEPTuncay Sağıroğlu

HAK-PARVeysi Tetik

APİsa Işık

BĞMSZ Şimşek Nişanci

TEKİRDAĞ'DA KİM KAZANDI?

Tekirdağ 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.