Tekirdağ'da seçimi kim kazandı? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları...
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Tekirdağ'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları....
Tekirdağlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Tekirdağ'da seçimi hangi aday kazandı?
TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKPCüneyt Yüksel
CHPCandan Yüceer
DEM PartiSadi Özdemir
İYİ PARTİMehmet İlker Atasever
Yeniden Refah Filtekin Şen
VATAN Ertuğrul Orta
DPZafer İnandılar
HÜDAPAR Cemal Çınar
BTP İlyas Sabancı
TKP Emir Ahmet Arda
TKH Cem Solmaz
DSP İlhan Güzelgün
MemleketBarış Tunca
Gelecek PartisiAhmet Akçay
ZAFERFatih Altıntaş
MİLLETSeyfettin Özyurt
EMEPTuncay Sağıroğlu
HAK-PARVeysi Tetik
APİsa Işık
BĞMSZ Şimşek Nişanci
TEKİRDAĞ'DA KİM KAZANDI?
Tekirdağ 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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