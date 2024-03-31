Tekirdağ'da seçimi kim kazandı? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları...

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Tekirdağ'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:12
Tekirdağ'da seçimi kim kazandı? Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları...
Abone Ol google-news

Tekirdağlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Tekirdağ'da seçimi hangi aday kazandı? 

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKPCüneyt Yüksel

CHPCandan Yüceer

DEM PartiSadi Özdemir

İYİ PARTİMehmet İlker Atasever

Yeniden Refah Filtekin Şen

VATAN Ertuğrul Orta

DPZafer İnandılar

HÜDAPAR Cemal Çınar

BTP İlyas Sabancı

TKP Emir Ahmet Arda

TKH Cem Solmaz

DSP İlhan Güzelgün

MemleketBarış Tunca

Gelecek PartisiAhmet Akçay

ZAFERFatih Altıntaş

MİLLETSeyfettin Özyurt

EMEPTuncay Sağıroğlu

HAK-PARVeysi Tetik

APİsa Işık

BĞMSZ Şimşek Nişanci

TEKİRDAĞ'DA KİM KAZANDI?

Tekirdağ 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi haberleri Seçim 2024 haberleri yerel seçimler haberleri Tekirdağ seçim sonuçları 2023 haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'
Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla sandık başına gitti!

Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla sandık başına gitti!
31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?

31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Cemaatçiler arasındaki savaş büyüyor: “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”

Cemaatçiler arasındaki savaş büyüyor: “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu